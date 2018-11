Poderoso sismo de magnitud 6.4 remece la frontera entre Irak e Irán [VIDEO]

Un fuerte sismo de magnitud 6.3 sacudió las áreas cercanas a la frontera entre Irán e Irak este domingo por la noche, según reportó el Centro Sismológico Euromediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés). La fuerza del movimiento sísmico fue de tal magnitud que los habitantes de dichas zonas se vieron obligados a abandonar sus casas.

Medios iraníes reportan que hubo víctimas mortales, aunque no precisan la cifra exacta. Mientras que los usuarios de Twitter también corroboran dicha información.

El movimiento telúrico se manifestó alrededor de las 7:37 pm (GMT + 3) y tuvo como epicentro a Sarplul Zahab, en la provincia iraní de Kermanshá y a siete kilómetros de profundidad, según ha informado la agencia de noticias iraní Tasnim.

A 6.3 magnitude earthquake on the Iran-Iraq border forces people to flee their homes in the Kurdistan Region's Garmiyan region. Some report the tremor was felt in the capital Erbil. #TwitterKurds pic.twitter.com/ueVNL0D505