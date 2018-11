Intenta robar a experta en jiu-jitsu, pero termina pidiendo perdón a gritos

En Brasil, un avezado delincuente no pensó que su próxima víctima sería una mujer experta en jiu-jitsu, quien lo terminaría de humillar en la calle y en las redes sociales, pues el video de la escena de justicia popular ya se ha viralizado en YouTube.

Sabrina Leite caminaba por el barrio Jorge Teixeira, en la zona este del barrio de Manaus. Ahí un grupo de ladrones se acercó a la joven a bordo de una moto lineal desde donde uno de ellos se bajó para exigirle que le entregue su celular.

La mujer de 22 años, cinturón blanco en jiu-jitsu, narró que notó que los malhechores no contaban con una arma de fuego, presumió que solo querían asustarla con el fin de obtener sus pertenencias, por lo que ella se defendió con golpes directos al cuerpo de sus victimarios, según información obtenida del medio O’ Globo.

"Me di cuenta de que no estaba armado. Solo me quiso asustar y me dijo 'dame el celular'. Vi que no tenía nada, por eso reaccioné", reveló la experta en el arte marcial a diarios brasileños.

Al ver que se habían metido con la persona equivocada, los ladrones trataron de huir, pero un testigo que se encontraba conduciendo un auto los alcanzó y los impactó, causando que uno de los rateros caiga de la unidad, no obstante, a sus cómplices poco les importó y fugaron con rumbo desconocido.

Lo que no contaba el ladrón es que Leite aún los seguía y al alcanzarlo lo tumbó al suelo y le aplicó una llave con las piernas, la cual es conocida como ‘mata león’.

Como puede verse en el clip de YouTube, el delincuente gritaba de dolor mientras pedía perdón a la joven peleadora. “Perdón, perdón. Ay, mi brazo”, se le puede escuchar.

Medios locales indicaron que la situación perduró por alrededor de 20 minutos hasta que los vecinos llamaron a los policías, quienes llevaron al sujeto hasta la comisaría más cercana para investigarlo por la acusación de robo.