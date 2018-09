NASA: Mira las impactantes imágenes del interior del Tifón Mangkhut [VIDEO]

La Administración Nacional de Aerostática y el Espacio (NASA), publicó recientemente una serie de imágenes del interior del peligroso Tifón Mangkhut que azota a la población en Filipinas. Hasta el momento el desastre dejó 30 muertas y diez millones de damnificados.

La velocidad del desastre tiene un recorrido entre los 285 kilómetros por hora, cuya velocidad supera a huracanes de magnitud 5; es decir, es más fuerte que el huracán Florence, que en la actualidad afecta en la costa de Estados Unidos.

"Cualquier golpe directo a la tierra verían los impactos más significativos y destructivos del súper tifón debido a su tamaño e intensidad", fueron las palabras de los especialistas.

Gracias al trabajo del el observatorio GPM (Global Precipitation Measurement), proyecto conjunto de la NASA y la Agencia Espacial Japonesa JAXA, obtuvieron impactantes imágenes del interior del desastre, que fueron creadas el pasado viernes 14 de septiembre.

En dicha animación, muestra una gran cantidad de lluvias por hora, donde el color azul significa bajo nivel de precipitación, mientras que el rojo presenta la gran intensidad de las lluvias.

Hasta el momento, 87.000 personas aproximadas tuvieron que abandonar sus viviendas en Hong Kong; además, ante la llegada del Tifón Mangkhut, se han cancelado más de 150 vuelos. Por otro lado, la población de Filipinas, se encuentran sin energía eléctrica, sin líneas de comunicación y varios edificios dañados.

En treinta años, esta es la cuarta alerta de esta categoría, puesto que el año pasado un fuerte ciclón tropical Hato azotó el sur de China, dejando casi 20 muertos.

Sunrise over Super Typhoon #Mangkhut. Sustained winds have increased to 150 KTS (172 MPH, 278 KPH) with gusts to 180 KTS (207 MPH, 333 KPH). The JTWC expects even further strengthening before battering #Luzon Island in the #Philippines. #OmpongPH (JMA Himawari imagery) pic.twitter.com/6x0JLavloB