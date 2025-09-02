HOYSuscripcion LR Focus

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, martes 2 de septiembre

El 2 de septiembre de 2025, el dólar se posiciona en 17,75 pesos mexicanos, mostrando estabilidad en el contexto económico mundial.

Cotización del dólar en México hoy, 1 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras.
Cotización del dólar en México hoy, 1 de septiembre, según Banco Azteca, BBVA y otras entidades financieras.

El 2 de septiembre de 2025, el dólar se ubicó en 17,75 pesos mexicanos, manteniéndose estable a pesar del panorama económico mundial. No se anticipan cambios significativos en el desarrollo de la semana.

Banco Azteca es considerado una de las entidades financieras más confiables en México. El dólar se cotiza en 17,75 pesos para la compra y 19.04 pesos para la venta, con una ligera variación respecto a ayer.

PUEDES VER: EEUU y México en alerta por tormenta tropical 'Kiko' que se convertiría en un huracán

Precio del dólar en México hoy, martes 2 de septiembre

El peso mexicano se negocia en 17,75 pesos por dólar en el mercado interbancario, respaldado por un constante flujo de divisas, un crecimiento económico continuo y una adecuada dirección por parte del Banco de México.

Expertos económicos consideran que la estabilidad del tipo de cambio se podría mantener, si no existieran complicaciones en países cercanos. Un analista de BBVA México atribuye este panorama favorable a la solidez interna y a un escenario internacional predecible.

PUEDES VER: Gobierno responde a Claudia Sheinbaum por prisión de Pedro Castillo: "No es un perseguido político como pretende sostener la señora"

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las variaciones en el valor del dólar entre distintas entidades financieras hacen indispensable su comparación para decisiones acertadas en el cambio de divisas. Este martes 2 de septiembre se registraron las tarifas del dólar en los principales bancos de México.

  • Banco Azteca: compra en 17.75 pesos, venta en 19.04 pesos
  • Afirme: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17.78 pesos, venta en 18.93 pesos
  • Banorte: compra en 17.40 pesos, venta en 19.00 pesos
  • Bank of America: compra en 18,1210 pesos, venta en 19.802 pesos

PUEDES VER: Luna de Sangre 2025: ¿se podrá ver el eclipse lunar total del 7 de septiembre en Estados Unidos y en México?

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El tipo de cambio del dólar en México se afecta por la tasa de interés del Banco de México y el aumento de remesas, lo que eleva la demanda del peso y contribuye a la estabilidad económica.

La cotización del peso frente al dólar está influida por la economía de EEUU, los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y hechos geopolíticos, conformando un entorno global complejo.

PUEDES VER: DEA asegura que Venezuela colabora con las FARC y el ELN de Colombia para enviar drogas a EEUU: “Es un Estado narcoterrorista”

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

El rápido acceso a teléfonos móviles e internet es clave para seguir los cambios en el dólar, por lo que es esencial usar fuentes confiables con datos actualizados. Estas son las opciones más recomendadas.

  • Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
  • Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
  • Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.
