México

Sismo en México hoy, lunes 01 de septiembre: epicentro y magnitud del último sismo, según el Servicio Sismológico Nacional

Cada sismo en México registra una magnitud, epicentro y profundidad, las cuales son reportadas por el Servicio Sismológico Nacional.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el sábado 30 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el sábado 30 de agosto. | Foto: Composición LR

En México, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) hace el seguimiento a los sismos, emitiendo reportes con datos importantes como magnitud, epicentro, profundidad y hora, esenciales para la prevención.

México, al estar en el Cinturón de Fuego del Pacífico, es una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel global. La mayoría de los movimientos telúricos que ocurren cada año ocurren en estados como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California.

¿Dónde fue el último sismo en México hoy, lunes 01 de septiembre?

El Servicio Sismológico Nacional (SNN) no ha reportado sismo en México hasta el momento.

¿Por qué ocurren tantos sismos en México?

La alta actividad sísmica en México se debe a su ubicación en la convergencia de cinco placas tectónicas en continuo movivmiento y roce: Norteamérica, Pacífico, Cocos, Rivera y Caribe.

La subducción de las placas de Cocos y Rivera bajo la Placa de Norteamérica provoca una liberación continua de energía, en forma de sismos, dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica y volcánica del mundo.

¿Cuáles son los protocolos de seguridad y prevención?

Tras cada infome de temblores en México, las autoridades, tanto federales como estatales, activan los protocolos de seguridad correspondientes, los cuales incluyen:

  • Monitoreo del temblor en tiempo real.
  • Inspección de hospitales, escuelas y carreteras.
  • Activación de sistemas de alerta temprana.
  • Comunicación oficial a través de medios y redes.

Además, cada 19 de septiembre se realiza el simulacro nacional de sismo, en memoria de los terremotos ocurridos en 1985 y 2017. Este ejercicio tiene como objetivo reforzar la preparación ciudadana y reducir riesgos ante futuros eventos sísmicos.

