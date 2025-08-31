HOYSuscripcion LR Focus

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy

Hoy, 31 de agosto de 2025, el dólar cotiza en 18,58 pesos en México y mantiene una estabilidad por ingresos de divisas.

Conoce cómo es el cambio del dólar en México hoy, domingo 31 de agosto.
Conoce cómo es el cambio del dólar en México hoy, domingo 31 de agosto. | Composición LR

El 31 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar se situó en 18,58 pesos en México, permaneciendo sin variaciones relevantes pese al entorno monetario global. No se prevén alteraciones importantes en el corto plazo.

Banco Azteca es reconocido como la institución financiera de mayor confianza en México. La divisa estadounidense se oferta a 18,23 pesos para la compra y 18,93 pesos para la venta, mostrando una leve fluctuación en comparación con la jornada previa.

Precio del dólar en México hoy, domingo 31 de agosto

En el mercado interbancario, el peso mexicano se cotiza en 18,58 pesos por dólar, sostenido por un flujo estable de divisas, un crecimiento económico sostenido y una gestión eficaz del Banco de México.

Analistas económicos estiman que la estabilidad del tipo de cambio podría mantenerse en ausencia de problemas en naciones vecinas. Un especialista de BBVA México relaciona esta perspectiva positiva con la fortaleza interna y un contexto internacional más estable.

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las diferencias en la cotización del dólar entre diversas instituciones financieras vuelven fundamental su comparación para tomar decisiones acertadas en operaciones cambiarias. Este domingo 31 de agosto se reportaron las tasas del dólar en los principales bancos de México.

  • Banco Azteca: compra en 17.55 pesos, venta en 19.04 pesos
  • Afirme: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17.60 pesos, venta en 18.14 pesos
  • Banorte: compra en 17.40 pesos, venta en 19.00 pesos
  • Citibanamex: compra en 18.04 pesos, venta en 19.08 pesos
  • Bank of America: compra en 17.7305 pesos, venta en 19.802 pesos

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El comportamiento del tipo de cambio del dólar en México está influenciado por la tasa de interés establecida por el Banco de México y el incremento en las remesas, factores que aumentan la demanda por el peso mexicano y favorecen la estabilidad económica.

El valor del peso frente al dólar depende de la economía de Estados Unidos, los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y factores geopolíticos, en un contexto global complejo.

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

El acceso a teléfonos móviles e internet es clave para seguir los cambios en la economía, por lo que es esencial usar fuentes confiables con datos actualizados. Estas son las opciones más recomendadas.

  • Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
  • Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
  • Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.
