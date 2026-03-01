Terruquéame por piedad, yo te lo pido…, por Maritza Espinoza

Lo ocurrido con Alfonso López Chau demuestra, una vez más, que el terruqueo es el mayor favor que la derecha bruta y achorada le puede hacer a un político en campaña electoral. Y no es para menos. Viendo las más recientes encuestas (IEP, CPI y Datum), el ex rector de la UNI ha repuntado tanto que ya se encuentra en el tercer lugar de intención de voto (en algunos casos, empatado con Carlos Álvarez) y todo indica que no es el efecto de su modesta campaña, sino del terruqueo que ha recibido a diestra y siniestra en las últimas semanas.

Cuando comenzó su candidatura, López Chau no llegaba ni al club del uno por ciento, pero hoy debe estar agradeciendo a las once mil vírgenes por el momento en que alguien -a quien nadie recuerda- decidió huaquear su artículo de hace casi cuatro décadas en el que calificaba a Víctor Polay de “luchador social”. Obviamente, la intención de sacar a la luz el artículo era perjudicarlo, pero gracias al estridente alboroto armado por la derecha -sobre todo el fujimorismo y sus alfiles mediáticos-, ha resultado una bendición.

Pero el hecho de que, gracias al terruqueo, un político de izquierda esté a punto de convertirse en el panetón de la segunda vuelta -donde competirá con Keiko Fujimori o Rafael López Aliaga, aún no se sabe- no es ninguna novedad. Ha venido ocurriendo desde el 2011 y ha tenido siempre los mismos resultados. Ollanta Humala, Pedro Pablo Kukzynski y Pedro Castillo debieron su triunfo, en gran parte, a la idea de que, terruqueándolos (o caviareándolos), la gente los rechazaría en masa.

Pero, ¿cómo es posible que la derecha siga apelando a una estrategia que ha demostrado ser tan torpe y, a la vez, tan contraproducente para sus propios intereses. Aunque ni Fujimori ni López Aliaga sean unas luminarias (como lo demuestran cada que tienen la oportunidad), estos señores tienen bien pagados asesores que bien podrían aconsejarles parar con una táctica que ha dado tan pésimos resultados en el pasado.

Es más, un chasco parecido acaba de ocurrirles con la elección de José María Balcázar para la presidencia interina. Su intención evidente era terruquearlo al infinito para, luego, salir con que ellos eran los indicados para combatir al terrorismo, pero el octogenario político -que sabe más por viejo que por diablo- neutralizó la jugada poniendo como premier a Hernando de Soto, el -también octogenario- gurú de la derecha, algo desgastado políticamente, pero insospechable de algún lazo con la izquierda radical.

Pero volviendo al punto, ¿cuál es la razón de que la DBA siga tropezando con la misma piedra campaña tras campaña? ¿Por qué siguen desplegando la misma estrategia fracasada esperando que, esta vez sí, por Diosito, obtendrán diferentes resultados? La respuesta más obvia sería que la DBA no tiene ninguna capacidad para vincularse (ni emocional ni intelectualmente) con el electorado peruano y que sólo sabe dirigirse a sus votantes de la Lima acomodada, a la que, por lo demás, ya tienen conquistada de antemano.

Y es que la mayor motivación del electorado de élite es el miedo: a la delincuencia, al terrorismo, a la hiperinflación, a la escasez y un largo etcétera. Es gente que tiene mucho que perder, por lo que es fácil activar sus miedos apelando al comunismo, al velasquismo, a los venezolanos, a Sendero Luminoso, al chavismo, en fin, cucos reales o inventados que los ponen a sollozar clamando por mano dura, bukelismo, golpe de Estado, pena de muerte o cualquier acción que liquide a aquel que consideran amenazante para su statu quo.

El electorado popular y, especialmente, el del interior del país es muy diferente. Para comenzar, el “¡Agggg, ya viene el cuco comunista!” no los asusta en absoluto. Ellos saben que Sendero Luminoso fue derrotado y también saben que intentar resucitarlo es una estrategia de manipulación que, por un lado, quiere tomarlos por tontos y, por otro, busca estigmatizar cualquier protesta popular.

Ese otro Perú jamás se va a asustar porque le digan que un gobierno progresista va a destruir las instituciones, la moneda, el modelo o la teta del sapo. A ese otro Perú no le interesa preservar el sistema, porque jamás ha recibido nada de él. Al contrario, piensa que incluso el colapso del modelo es preferible a un establishment que, tras treinta años de desarrollo económico, solamente le ha dejado las migajas, cuando no humillación y muerte.

La derecha, en todos estos años, ha resultado incapaz de ver sus errores y, sobre todo, de verse a sí misma como la ve el resto del país. Fue ella la que, usando el terruqueo indiscriminado en cada campaña y defendiendo el modelo económico como si estuviera escrito en piedra, terminó favoreciendo a sus presuntos enemigos y, ahora, es la misma que, con insistencia pavloviana, está cavando su propia sepultura.

Así que, queridos candidatos del uno por ciento, es hora de que comiencen a desempolvar sus pasados izquierdistas, sus estudios en la San Marcos, su participación en marchas o movilizaciones, sus historiales sindicalistas o, aunque sea, a ese abuelito comunista que luchó contra alguna dictadura. Hoy, todo eso puede ser oro en polvo cuando la derecha bruta los agarre de pararrayos de su terruqueo. Y, cómo no, reportarles algunos puntitos en las encuestas, los suficientes como para convertir a algunos de ustedes en el feliz panetón de la segunda vuelta.