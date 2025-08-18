Último sismo de hoy, lunes 18 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el lunes 18 de agosto. | Composición LR

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el lunes 18 de agosto. | Composición LR

La actividad sísmica se hizo sentir nuevamente en México durante las primeras horas del lunes 18 de agosto, generando preocupación entre la población. Al igual que en ocasiones anteriores, varios ciudadanos reportaron temblores en diferentes regiones del país.

México, ubicado en una zona de alta actividad sísmica, activó de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de los habitantes.

PUEDES VER: Hombre mató a tres personas tras hacer una maniobra de giro ilegal en una carretera en EEUU

Último sismo en México, lunes 18 de agosto

No hay temblor por el momento en México.

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno provoca que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad mediante una red de más de 150 estaciones sismológicas distribuidas por todo el país.