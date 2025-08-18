HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones
‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     ‘El valor de la verdad’ de Samahara Lobatón EN VIVO: sigue sus confesiones     
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico
Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     Huracán Erin sube a categoría 5 en el Atlántico     
México

Último sismo de hoy, lunes 18 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

La actividad sísmica se intensificó en México durante la madrugada del 18 de agosto y generó preocupación entre los ciudadanos de varias regiones.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el lunes 18 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el lunes 18 de agosto. | Composición LR

La actividad sísmica se hizo sentir nuevamente en México durante las primeras horas del lunes 18 de agosto, generando preocupación entre la población. Al igual que en ocasiones anteriores, varios ciudadanos reportaron temblores en diferentes regiones del país.

México, ubicado en una zona de alta actividad sísmica, activó de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de los habitantes.

PUEDES VER: Hombre mató a tres personas tras hacer una maniobra de giro ilegal en una carretera en EEUU

lr.pe

Último sismo en México, lunes 18 de agosto

No hay temblor por el momento en México.

PUEDES VER: ICE arresta a trabajadora venezolana de Walmart que estaba a punto de casarse: la obligaron a firmar su deportación de EEUU

lr.pe

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y el Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno provoca que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad mediante una red de más de 150 estaciones sismológicas distribuidas por todo el país.

Notas relacionadas
El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

El doctor de EEUU que comió heces de sus pacientes para frenar una epidemia y cambió la forma de comer en el mundo

LEER MÁS
Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"

Gobierno de Trump pide a Venezuela la extradición de Maduro a EEUU: "Es un narcoterrorista y debe enfrentar la justicia"

LEER MÁS
Último sismo de hoy, viernes 15 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Último sismo de hoy, viernes 15 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

LEER MÁS
IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

IMSS 2025: ¿por qué algunos jubilados no recibirán su pago de julio? Pasos para solucionar bloqueos

LEER MÁS
¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

¿Cuándo llega la Pensión Mujeres Bienestar para registradas en agosto de 2025? Aquí te dejamos la fecha del primer pago

LEER MÁS
¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

¿'La Chilindrina' tiene alguna enfermedad?: María Antonieta de las Nieves es captada en silla de ruedas y preocupa a sus fans

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, lunes 18 de agosto

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, lunes 18 de agosto

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

México

Gobierno de EEUU devuelve a México manuscrito robado del siglo XVI firmado por el conquistador español Hernán Cortés

Último sismo de hoy, viernes 15 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, viernes 15 de agosto

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota