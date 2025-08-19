HOYSuscripcion LR Focus

México

Precio del dólar en México vía Banco Azteca: tipo de cambio a pesos mexicanos hoy, martes 19 de agosto

Este 19 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar en el mercado interbancario mexicano supera los 18.70 pesos.

Cotización del dólar en Banco Azteca en México hoy, martes 19 de agosto de 2025
Cotización del dólar en Banco Azteca en México hoy, martes 19 de agosto de 2025 | Composición LR

El 19 de agosto de 2025, el tipo de cambio del dólar se establece en 18.71 pesos en el mercado interbancario de México, lo que refleja una considerable estabilidad en un entorno global caracterizado por políticas monetarias restrictivas. En este escenario, se anticipa que no habrá cambios significativos en su valor a corto plazo.

Banco Azteca se ha consolidado como una de las entidades financieras más relevantes en México. En la actualidad, el tipo de cambio del dólar se sitúa en 17.70 pesos para la compra y 19.29 pesos para la venta. Esta ligera fluctuación en la cotización refleja los márgenes habituales que se presentan en el mercado minorista.

PUEDES VER: Graban a niño manejando una micro en México y video se vuelve viral: "Al menos no está con el celular"

lr.pe

Así vale el dólar en México hoy, martes 19 de agosto

La cotización del peso mexicano en el mercado interbancario se encuentra en 18.71 pesos. Este nivel refleja la entrada de capitales, un crecimiento económico moderado y la prudente política monetaria adoptada por el Banco de México.

Especialistas en el sector bancario afirman que la estabilidad del tipo de cambio tiene el potencial de perdurar, siempre que no se presenten inconvenientes en el contexto internacional. Un analista de BBVA México subrayó que esta favorable situación se atribuye a la solidez de los factores internos y a un entorno externo más predecible.

PUEDES VER: Padre asesina a su hijo de 9 años y deja grave a su pareja: sospechoso se encuentra prófugo

¿Cuánto vale el dólar hoy en Banco Azteca y otros bancos en México?

Las variaciones en las cotizaciones del dólar son evidentes entre distintas entidades financieras, lo que subraya la necesidad de comparar las tasas antes de llevar a cabo cualquier transacción. Este martes 19 de agosto, se han registrado las tarifas del dólar en los principales bancos de México:

  • Banco Azteca: compra en 17.70 pesos, venta en 19.29 pesos
  • Afirme: compra en 17.80 pesos, venta en 19.30 pesos
  • BBVA Bancomer: compra en 17.68 pesos, venta en 19.21 pesos
  • Banorte: compra en 17.50 pesos, venta en 19.05 pesos
  • Citibanamex: compra en 18.19 pesos, venta en 19.23 pesos
  • Bank of America: compra en 17.762 pesos, venta en 19.8413 pesos

PUEDES VER: Se filtra vídeo de la caída de un elevador en el centro comercial Mitikah en México que dejó dos heridos

lr.pe

Factores que influyen en el valor del dólar en México

El tipo de cambio del dólar en México se ve afectado por la tasa de interés establecida por el Banco de México, así como por el incremento en el envío de remesas. Este aumento en las remesas eleva la demanda de pesos, lo que contribuye a la estabilidad económica del país.

La economía de EE.UU., los precios del petróleo, la inflación, la especulación financiera y los eventos geopolíticos afectan la cotización del peso frente al dólar, creando un entorno económico global complejo.

PUEDES VER: Cazzu se pronuncia tras entrevista de Nodal donde niega infidelidad con Ángela Aguilar: "No sabes nada del amor"

lr.pe

¿Dónde consultar el tipo de cambio del dólar en tiempo real?

Ante la continua fluctuación del tipo de cambio del dólar, resulta esencial consultar fuentes confiables y actualizadas. A continuación, se detallan las alternativas más recomendadas para acceder a esta información de forma precisa.

  • Sitio oficial del Banco de México (Banxico): proporciona la tasa de referencia oficial.
  • Aplicaciones móviles de bancos como BBVA, Banco Azteca y Citibanamex: permiten consultar los valores actuales.
  • Portales financieros especializados como Bloomberg, Investing, El Economista y Reuters: ofrecen no solo los valores, sino también análisis y proyecciones.
