México

Último sismo de hoy, jueves 14 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

México se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona donde convergen placas tectónicas y se producen frecuentes movimientos telúricos.

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el jueves 14 de agosto.
Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el jueves 14 de agosto. | Composición LR

La actividad sísmica volvió a hacer presencia en México durante las primeras horas de este jueves 14 de agosto, generando preocupación entre la población. Como ha ocurrido en ocasiones anteriores, numerosos ciudadanos reportaron temblores en diversas regiones del país.

México, ubicado en una zona de alta actividad sísmica, activó de inmediato los protocolos de monitoreo y revisión en los estados cercanos al epicentro para garantizar la seguridad de la población.

Último sismo en México hoy, jueves 14 de agosto

No hay temblor por el momento en México.

México y su constante actividad sísmica: ¿por qué tiembla tanto?

México está ubicado en una de las regiones más activas del mundo en cuanto a movimientos telúricos: el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen varias placas tectónicas.

En el caso del territorio mexicano, la interacción entre las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe es la principal causa de los frecuentes sismos. Este fenómeno hace que zonas como Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas y Baja California registren eventos sísmicos de forma constante a lo largo del año.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), dependiente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), monitorea esta actividad a través de una red conformada por más de 150 estaciones sismológicas distribuidas en todo el país. Gracias a esta infraestructura, los reportes se emiten en tiempo real y permiten a las autoridades actuar con rapidez.

