Último sismo de hoy, miércoles 13 de agosto en México: dónde fue el epicentro según datos del Servicio Sismológico Nacional

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el miércoles 13 de agosto. | Composición LR

Verifica la magnitud del sismo más reciente en México, registrado el miércoles 13 de agosto. | Composición LR

La madrugada del miércoles 13 de agosto estuvo marcada por un ambiente de atención y seguimiento en distintas regiones del país, en medio de jornadas en las que la actividad geológica ha mantenido a las autoridades en constante vigilancia. La ubicación de México en una de las zonas sísmicas más activas del mundo obliga a mantener protocolos de monitoreo y comunicación listos ante cualquier eventualidad.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN), respaldado por una red de más de 150 estaciones distribuidas estratégicamente, emite reportes en tiempo real que permiten reaccionar con rapidez. Esta capacidad de respuesta ha sido clave para informar de manera oportuna a la población y activar planes preventivos en estados con antecedentes de alta sismicidad.

Último sismo en México hoy, miércoles 13 de agosto

De acuerdo con el reporte más reciente del SSN, el último sismo en México tuvo una magnitud de 4.1 y se localizó a 38 kilómetros al noroeste de Cintalapa, en el estado de Chiapas. El evento fue registrado a las 19:28 horas (hora local), con una profundidad de 152.1 kilómetros.

El epicentro, situado en las coordenadas 16.986° de latitud y -93.91° de longitud, no provocó daños ni lesionados. Aun así, Protección Civil en Chiapas activó protocolos de revisión en infraestructura clave y estableció comunicación con comunidades cercanas para descartar afectaciones.

Por qué tiembla tanto en México

México se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja geológica donde convergen y se desplazan varias placas tectónicas. En el territorio nacional, las placas de Cocos, Norteamérica y Caribe se encuentran en constante fricción, lo que provoca sismos de forma recurrente.

Los estados con mayor actividad sísmica son:

Guerrero

Oaxaca

Michoacán

Chiapas

Baja California

Estos territorios concentran la mayor cantidad de eventos anuales, muchos de los cuales solo son detectados por los instrumentos del SSN.

Monitoreo y prevención ante la actividad sísmica

La red del SSN permite ubicar con precisión el epicentro y magnitud de cada evento, emitir alertas en zonas de riesgo y coordinar inspecciones de seguridad.

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda: