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No más arrestos del ICE | Está ciudad anunció que protegerá a trabajadores de un sector clave: "No entres"

Empresarios de construcción en el sur de Texas instalan cercas y carteles en sus propiedades para evitar el ingreso del ICE sin orden judicial.

Está ciudad anunció que protegerá a trabajadores de un sector clave.
Está ciudad anunció que protegerá a trabajadores de un sector clave. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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Ante el aumento de operativos por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los empresarios del sector de construcción en el sur de Texas se han unido y han comenzado a instalar cercas y carteles en sus propiedades para impedir el ingreso de las autoridades si es que no cuentan con una orden judicial.

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Trabajadores de construcción blindados ante la presencia del ICE en Texas

De acuerdo con lo informado por N+ Univisión, cada vez son más los empresarios de la construcción del sur de Texas que están colocando vallas de alambre y señalizaciones alrededor de sus terrenos para advertir que son propiedades privadas.

Asimismo, esta iniciativa surge ante denuncias de operativos migratorios que, según los constructores, afectan a sus trabajadores latinos y generan gran temor incluso entre los que ya cuentan con una autorización legal para permanecer en Estados Unidos.

"Si no tienes una cerca con un letrero que diga 'No entres', no la consideran privada y se meten", indicó uno de los responsables que laboran en este importante sector.

El medio recogió diversos testimonios y reveló que el temor no solo es para los trabajadores indocumentados. Por su parte, la propietaria de una empresa constructora, Yahaira Martínez, indicó que incluso son los empleados con permisos vigentes quienes tienen miedo de acudir a sus puestos de trabajo.

Redadas del ICE complican las construcciones en Texas

El mismo medio indicó que los empresarios están advirtiendo sobre la pérdida de trabajadores y que el temor a nuevas detenciones dificulta la contratación de personal calificado. La falta de mano de obra no solo ralentiza las tareas cotidianas, sino que también obliga a buscar reemplazos.

Además, Mario Guerrero, director ejecutivo de la South Texas Builders Association, explicó que las indicaciones que recibieron del gobierno estadounidense llevaron a constructores a considerar necesario cerrar sus propiedades con las cercas para de esa manera defender los intereses de la industria.

Los representantes consideran que las cercas se convirtieron en una herramienta para responder a una situación que, según denuncian, perjudica tanto a las empresas como a los trabajadores.

Por último, las consecuencias de las redadas sobre los trabajadores de la construcción también afectan los plazos de las obras en diversas localidades de Texas pues los proyectos que se completaban en seis meses ahora podrían requerir 10 por las suspensiones temporales de trabajo al no encontrar el personal requerido.

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