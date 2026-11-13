Six Flags entregará más de $11 millones a sus clientes para resolver una demanda: ¿Quiénes accederán este pago? Los estadounidenses que compraron entradas online para parques Six Flags pueden reclamar parte de un acuerdo judicial de US$11.2 millones.

Six Flags entregará más de $11 millones a sus clientes para resolver una demanda | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Six Flags entregará más de $11 millones a sus clientes para resolver una demanda | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales

Pocos estadounidenses saben que si compraron entradas por internet para unos determinados parques de diversiones de Six Flags en los últimos años podrían tener derecho a recibir un dinero como parte de un acuerdo judicial de US$11,2 millones. La empresa aceptó resolver la demanda colectiva relacionada con cargos de procesamiento que aparecían durante las últimas etapas de la compra y no fueron informados desde el inicio.

¿Por qué Six Flags aceptó pagar la demanda a sus clientes?

Este caso inició en junio del 2024, cuando Sargis Isayan presentó una demanda ante el Tribunal Superior de California, en el condado de Los Ángeles, contra Cedar Fair, empresa que operaba parques como Knott's Berry Farm y California's Great America. Un mes después del mismo año, Cedar Fair y su cartera de parques se fusionaron con Six Flags Entertainment Corporation.

En este sentido, en los documentos judiciales conseguidos por la revista People, Sargis Isayan acusó a la compañía de incurrir en la práctica ilegal de precios por goteo.

Six Flags pagará a estos clientes más de $11,2 millones

El demandante indicó que, al comprar entradas para los parques, la empresa solía "añadir una tarifa de procesamiento no revelada al precio de las entradas de admisión en una etapa avanzada del proceso de compra".

De acuerdo con lo argumentado, este cobro no ofrecía ningún beneficio adicional al consumidor. Además, después de invertir tiempo en elegir las entradas, los compradores no abandonaban la operación y terminaban pagando un importe superior al que habían visto inicialmente.

A pesar de que Six Flags no reconoció haber cometido esta irregularidad o alguna otra, aceptó resolver la demanda mediante un fondo de US$11,2 millones destinado a los consumidores, siempre y cuando cumplan las condiciones.

El acuerdo comprende a clientes de California que compraron entradas individuales, no pases de temporada, por internet para Knott's Berry Farm, el parque acuático Knott's Soak City o California’s Great America. Además, tuvieron que ingresar un código postal de California como dirección de facturación y haber realizado la compra entre el 28 de junio de 2020 y el 1 de julio de 2024, con un cargo de procesamiento incluido.

¿Cuánto recibirán los clientes elegibles?