Excelentes noticias para inmigrantes en EE.UU. | Pakistán no aceptará a estos extranjeros deportados por el ICE Los deportados de Estados Unidos tuvieron que regresar a un centro de detención tras un vuelo frustrado que buscaba enviarlos a Pakistán.

Hace unos días, el gobierno de EE.UU. anunció que un grupo de deportados sería enviado a Pakistán para que luego lleguen a su país de origen, Irán. En este sentido, un avión de deportación con ciudadanos iraníes tuvo que regresar a Arizona poco después de despegar en un intento fallido de expulsarlos a su país de origen.

De acuerdo con The New York Times, que citó a un funcionario estadounidense y a un familiar de uno de los detenidos, la aeronave salió de Mesa, Arizona con destino a Pakistán que sería como un punto de tránsito para ser trasladados a Irán, pero nunca se imaginaron que 30 minutos después volvería a aterrizar en el mismo lugar del que había partido.

El familiar aseguró que esto se debió a que Pakistán se negó repentinamente a aceptar al grupo, además, reveló que las nueve personas que viajaban a bordo, ya habían sido devueltas a un centro de detención en Arizona.

Es el segundo intento de deportación frustrado

Cabe mencionar que antes de este incidente, el domingo, al menos ocho personas habían abordado un avión en Mesa que tenía previsto ir primero a Georgia (el país) y luego a Pakistán. No obstante, Ali Rahnama, abogado del Fondo Iraní-Estadounidense de Defensa Legal, confirmó a The Associated Press que el vuelo fue suspendido, pero no se reveló cuál fue el motivo.

ICE mantiene sus planes de deportación de ciudadanos iraníes

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha evitado comentar acerca de estas deportaciones fallidas. En una declaración previa a AP, indicó que la administración está utilizando las opciones legales para realizar su operación de deportaciones.

Asimismo, el medio también señala que el gobierno estadounidense contempla nuevas operaciones para enviar a países con los que no mantiene relaciones diplomáticas las deportaciones, entre ellos Irán y Afganistán, utilizando a Pakistán como punto de tránsito.

Hasta el cierre de esta nota, el Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní no se ha pronunciado públicamente sobre el vuelo que regresó a Arizona.