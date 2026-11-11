Gran noticia | Universitaria hispana arrestada por el ICE en aeropuerto fue liberada y descartan su deportación: ¿Qué ocurrió? La jueza Dena Coggins ordenó su liberación, argumentando que no se siguió el debido proceso y se prohibió al ICE exigir el uso de un monitor electrónico.

Hace unos días, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron a Paula Valentina Albornoz Hernández, una estudiante de administración de empresas de 23 años de Colombia mientras esperaba para abordar un avión. Sus abogados indicaron que ella tenía un caso de asilo pendiente y un permiso de trabajo temporal por lo que violaron su libertad.

A pesar de ello, hay una luz al final del túnel porque la jueza Dena Coggins coincidió con el caso Albornoz Hernández y ordenó que fuera liberada de inmediato. "El debido proceso prohíbe al gobierno detener a la persona no ciudadana a menos que primero se le proporcione una notificación adecuada y una audiencia previa a la privación ante un árbitro neutral", escribió.

Además, le prohibió a la agencia que le exija a la joven que utilice un monitor electrónico a menos que se demuestre que es extremadamente necesario. A pesar de que el ICE la había puesto en proceso de deportación, su caso de asilo seguirá en curso, según la abogada de Albornoz, Lizzie Fulton.

DHS critica la decisión de jueza sobre liberar a estudiante colombiana

A través de un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) calificó la acción de Coggins como "jueza activista nombrada por Biden" y luego afirmó que la agencia "cumple con todas las órdenes judiciales legales".

Asimismo, aclaró que "esta administración está trabajando diligentemente para garantizar que los extranjeros en nuestro país ilegalmente ya no puedan volar, a menos que sea para salir de nuestro país para autodeportarse".

¿Cuál será la situación migratoria de Albornóz Hernández?

Si bien el caso de Albornoz Hernández sigue pendiente, Fulton explicó que ahora será más fácil impulsarlo porque la estudiante podrá reunirse con sus abogados y preparar pruebas, algo que es difícil mientras se encuentra detenida.

También podrá encontrarse con su familia y su novio, además de cumplir con sus tareas escolares, indicó Fulton. "Una de sus grandes preocupaciones mientras estuvo detenida era perder clases", contó su abogada. "Llamó a su instructor de posgrado y le preguntó cómo puede reincorporarse de inmediato cuando la liberen", agregó.