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Atención máxima inmigrantes en EE.UU. | Nueva ley en Houston limita las llamadas de la policía al ICE: En estos casos estará prohibido

El alcalde de Houston firmó la Orden Ejecutiva EO 1-74, que limita el contacto entre la policía local y el ICE sobre personas con estatus migratorio irregular.

Nueva ley en Houston limita las llamadas de la policía al ICE.
Nueva ley en Houston limita las llamadas de la policía al ICE.Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Una gran noticia en Houston, pues el alcalde John Whitmire acaba de firmar una Orden Ejecutiva EO 1-74, la cual establece que la policía de la ciudad no debe llamar al ICE solamente porque una persona tenga una situación migratoria irregular o esté relacionada con una orden administrativa de inmigración.

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Con esta medida ahora las interacciones entre la Policía de Houston y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tendrán que regirse a nuevas reglas de comunicación. Esto significa que los oficiales no podrán contactar a los agentes migratorios durante un operativo policial.

¿En qué casos la Policía de Houston puede contactar al ICE?

La ley EO 1-74 señala que los oficiales locales pueden comunicarse con el ICE solo en dos casos:

  • La persona ya va a ingresar en una cárcel: debe estar en proceso de ingreso a una prisión municipal o del condado por nuevos cargos penales u otras órdenes de arresto judiciales. No basta con una detención momentánea o una citación que permita continuar en libertad.
  • Existe una coincidencia en la base NCIC: la consulta en el Centro Nacional de Información Criminal debe mostrar una coincidencia positiva con una orden administrativa de arresto migratorio emitida por ICE.

Ten en cuenta que el ingreso a la prisión de una persona debe responder a una infracción que permita legalmente mantener a la persona detenida, no a una falta que habitualmente se resuelva a través de una citación. Esto significa que la presencia de una orden administrativa no significa que inmediatamente se debe llamar al ICE.

¿En qué casos está prohibido llamar al ICE?

La orden también establece una serie de límites expresos para evitar que la situación migratoria se convierta por sí sola en un motivo de intervención policial. A continuación, la Policía de Houston no podría llamar al ICE:

  • Por el estatus migratorio: ser indocumentado o sospechar que alguien está sujeto a un proceso de inmigración no constituye, por sí solo, una razón válida para informar a ICE.
  • Durante infracciones menores: si una persona recibe una citación por una falta que no requiere ingreso en prisión y puede continuar su camino, la policía no debe llamar a ICE, aunque aparezca una orden administrativa migratoria en el sistema.
  • Cuando no existe otro motivo para llevarla a la cárcel: si no hay nuevos cargos penales ni otras órdenes que justifiquen el ingreso en prisión, está prohibido contactar a las autoridades migratorias por esa persona.

Por último, la EO 1-74 prohíbe prolongar una detención, llevar a alguien bajo custodia o mantenerlo retenido solamente por su posible situación migratoria. Tampoco permite que los agentes lo esperen en el lugar de la intervención hasta que el ICE llegue para detenerlo.

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