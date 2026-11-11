Keiko Fujimori y el MTC se desdicen: no fueron ni 42 ni 48 antenas derribadas cerca de penales, como señaló la presidenta

El pasado 26 de octubre, en una operación conjunta de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se desmantelaron decenas de antenas de comunicación ubicadas en las inmediaciones de cuatro establecimientos penitenciarios que servían a los reos para comunicarse ilegalmente e incluso para extorsionar desde la cárcel.

Luego de la intervención, el Ejecutivo se ha contradicho al menos cuatro veces sobre la cantidad de antenas que realmente desmontó. La versión oficial, del MTC, que no ha cambiado, señala que fueron 33. Sin embargo, Keiko Fujimori ha elevado la cifra a 42 y hasta 48 sin evidencia. PerúCheck reseña en este artículo los cambios.

Foto: Isaac Castillo / Presidencia de la República. Logo: Imagen del MTC. Elaboración: PerúCheck - Juan Piero Solis.

Primero, el 26 de octubre, el Ministerio de Transportes indicó que eran 33 antenas

El 26 de octubre, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de una de sus notas de prensa , señaló que ejecutó un megaoperativo con el Comando Unificado (Policía y Fuerzas Armadas). Allí, aseguró que se desmantelaron “33 antenas, repetidores y otros equipos utilizados para transmitir señales de telecomunicaciones sin concesión hacia los penales”.

También aseguró que fue la propia presidenta, Keiko Fujimori, quien supervisó el operativo. Y nombró otros funcionarios supervisores como “el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; el ministro de Transportes, Angello Tangherlini; el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez y el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde”. El artículo fue publicado a las 5:10 p.m.

Luego, a las 8:32 p.m., Andina, el medio oficial del Estado, repitió la cifra de las 33 antenas y dio mayores alcances técnicos sobre los aparatos.

Al día siguiente, Keiko Fujimori aseguró que fueron 42

El 27 de octubre, después de inaugurar la construcción de un colegio en Santa Anita, Keiko Fujimori señaló lo siguiente: “Hemos logrado derribar 42 antenas en cuatro penales”. Las declaraciones fueron recogidas por RPP y Panamericana .

Esta afirmación se dio en mención al trabajo de "ayer", es decir, del 26 de octubre, por lo que se refirió a la intervención del MTC y el Comando Unificado. La misma intervención que el MTC aseguró que sirvió para desmantelar 33 antenas. El medio El Peruano también recogió la versión de Fujimori de las 42.

El 29 de octubre, Jonatan Malca, del MTC, mantuvo la versión de las 33

El 29 de octubre, Jonatan Malca, director de Fiscalizaciones de Cumplimiento de Normativa en Comunicaciones del MTC, recalcó la versión de las 33 antenas del Ministerio en una entrevista con Andina .

“Este operativo ha consistido en desarticular en tres regiones (...) Apurímac, Callao y Lima. (...) Hemos realizado ocho intervenciones en las cuales se han desmantelado o desmontado siete torres (...) Son estaciones radioeléctricas que justamente se encontraron operando señal de internet. Como resultado adicional [...] hemos logrado incautar 33 antenas”, señaló el funcionario.

Al día siguiente, Keiko Fujimori extendió el número a 48

El 30 de octubre a las 5:13 p.m., desde El Salvador, Fujimori afirmó que habían logrado “intervenir y derrumbar 48 antenas”. Las declaraciones fueron recogidas por Latina y TV Perú .

La presidenta vinculó las acciones con el MTC, el Comando Unificado, la Fiscalía y el Poder Judicial, en clara alusión a la intervención del 26.

Ese mismo día, más tarde, Jonatan Malca, del MTC, volvió a contradecirla

El mismo 30 de octubre, hacia las 8:21 p.m., en entrevista con Exitosa , Malca volvió a señalar que el Ejecutivo desmontó 33 de estos aparatos en la intervención del 26 de octubre.

“Hemos realizado en la semana anterior intervenciones en tres regiones a nivel nacional. Como resultado de estos cuatro penales que han sido intervenidos, hemos tenido el desmontaje de seis torres de telecomunicaciones, en las cuales estaban instaladas un total de 33 antenas”, señaló el funcionario.

Algunas precisiones sobre la reseña

La diferencia entre las cifras de Fujimori y las mencionadas por el Ministerio de Transportes no puede atribuirse a que el MTC estuviera hablando del reciente operativo y la presidenta de un acumulado mayor.

En Andina al Día , Malca distinguió otras 30 antenas retiradas durante el año. Sin embargo, si se hace la suma, no cuadra con lo reportado por la presidenta.

Asimismo, es posible que Fujimori se haya confundido entre antenas identificadas y realmente desmontadas. En la crónica de El Peruano sobre el operativo del 26 de octubre, se recogen sus declaraciones y se señala que ella dijo que se habían identificado 43 antenas .

El diario Gestión también presenta esta cantidad como un inventario previo . Una fuente relacionada al caso le señaló a PerúCheck que los números dados por Fujimori fueron los que en un primer momento se planeó desmontar, pero no se hizo.

Conclusión

El MTC informó que fueron 33 antenas las desmontadas en el operativo del 26 de octubre. A lo largo de cinco días, siguió informando sobre lo sucedido y mantuvo la cifra siempre. Keiko Fujimori, sin embargo, primero anunció que fueron 42 y luego 48, sin proporcionar evidencia. PerúCheck califica la información dada por Fujimori como falsa.

Nota elaborada por Piero Solis, de PerúCheck.