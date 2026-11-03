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ICE sin límites | Así fue el violento arresto de un inmigrante en una ciudad santuario: Los momentos de terror fueron grabados

Un operativo del ICE en North Hollywood, Los Ángeles, se vuelve viral tras la difusión de un video donde un agente amenaza con un arma a un inmigrante.

El violento arresto que realizó el ICE fue difundido en redes sociales.
El violento arresto que realizó el ICE fue difundido en redes sociales. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se ha vuelto viral en las redes sociales, luego de que las imágenes mostraran a un agente migratorio amenazando con un arma de fuego a un inmigrante. Este incidente ocurrió el viernes 30 de octubre de 2026 en North Hollywood, Los Ángeles y ha vuelto a poner sobre la mesa las tácticas implementadas por las autoridades.

Puedes ver

Atención inmigrantes legales e indocumentados | Estas palabras pueden ayudarte ante una detención migratoria de los agentes del ICE

lr.pe

Este incidente se volvió viral en las redes sociales por lo que ha generado gran preocupación entre los residentes de la zona, quienes ponen en duda las prácticas empleadas por las autoridades.

Un violento arresto del ICE fue difundido en redes sociales

De acuerdo con lo difundido por 'Telemundo' y 'ABC7', este hecho fue realizado entre las 8.30 a. m. y 8.40 a. m. del 30 de octubre en una zona residencial, entre Vineland Avenue y Ostego Street. Asimismo, el resultado de este operativo ha dejado a varios testigos aterrados.

En las imágenes que se viralizaron rápidamente en diversas plataformas, los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que estaban vestidos con chalecos distintivos llegaron en dos camionetas y rápidamente procedieron a arrestar a un hombre que estaba caminando por la acera.

A pesar de los intentos del individuo por escapar, él fue derribado y arrastrado hacia los vehículos mientras gritaba por ayuda. Durante el forcejeo, se confirmó que un bote de gas pimienta se cayó de las manos de uno de los agentes y que un vecino que andaba paseando a sus perros por allí lo recogió y también terminó siendo aterrorizado por un agente.

Si bien el transeúnte no fue arrestado, la autoridad lo empujó contra unos arbustos y lo apuntó con un arma de fuego al rostro, además de amenazarlo antes de regresar con el detenido.

¿Qué dijo el ICE sobre este arresto?

Hasta el momento, el ICE no ha proporcionado una declaración oficial que aclare el uso de la fuerza, la identidad del detenido, su estatus migratorio ni los detalles acerca del altercado con el vecino.

Por último, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reveló su firme rechazo ante estas situaciones inaceptables que han ocurrido en la ciudad. En su declaración, también solicitó a la Fiscalía que se realice una investigación exhaustiva.

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