Excelentes noticias para inmigrantes en EE.UU. | ICE ya no podrá ocultar información de este grupo de extranjeros detenidos Grupos legales demandan a ICE para frenar una medida que oculta la ubicación de inmigrantes con órdenes de deportación, dificultando su acceso a defensa jurídica adecuada.

Diversos grupos que brindan servicios legales a inmigrantes han presentado una demanda para intentar detener una medida muy utilizada por agentes del ICE, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, que consiste en ocultar la ubicación de los miles de detenidos que cuentan con órdenes finales de deportación.

"A nadie se le debe negar una oportunidad real de defender sus derechos porque el gobierno ha imposibilitado que sea localizado por su abogado", señaló Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services, uno de los cuatro grupos que presentó la demanda. "Este nuevo y arbitrario cambio administrativo deja sin ayuda legal esencial a cientos de miles de personas que están en riesgo de sufrir consecuencias que podrían alterar sus vidas", agregó.

ICE ocultaba información de estos inmigrantes para deportarlos rápidamente

La política, implementada el mes pasado para acelerar las deportaciones, interfiere con derechos de los abogados migratorios debido a que complica, o incluso imposibilita, que puedan encontrar a sus clientes, de acuerdo con la demanda presentada ante el tribunal federal en Boston. En la denuncia se le exige al juez que emita una orden para bloquear este cambio "ilegal e inhumano".

En la demanda se busca impugnar la decisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) acerca de eliminar de su Sistema de Localización de Detenidos la ubicación de personas que tienen órdenes finales de expulsión y de ordenar al personal que no revele su paradero.

ICE y DHS se defienden de la medida contra inmigrantes

Por su parte, el ICE junto al Departamento de Seguridad no han confirmado públicamente este cambio, pero han indicado que han priorizado la deportación de las personas con órdenes finales de expulsión y que ordenaron a su personal que no revele su paradero. Asimismo, fue el medio The Associated Press el primero en informar sobre la decisión del ICE.

"Los extranjeros ilegales detenidos tienen varias maneras para comunicarse con sus familiares y abogados", indicó el DHS en un comunicado en respuesta a la demanda. "El proceso apropiado que corresponde a un extranjero ilegal con órdenes finales de deportación es la expulsión, simple y llanamente", añadieron.

Abogados migratorios buscan encontrar nuevas maneras para comunicarse con los inmigrantes

Para poder encontrar a los inmigrantes detenidos por el ICE, algunos abogados están utilizando un programa del ICE de llamadas legales, pero este solo es permitido para un pequeño porcentaje de los centros de detención. El resultado de ello ha sido la demora y hasta pérdida de presentaciones legales, según las organizaciones.