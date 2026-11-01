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Alerta inmigrantes en EE.UU. | Difunden nombres de 41.000 agentes del ICE: Sus números telefónicos y ubicaciones de oficinas fueron expuestos

Los datos expuestos incluyen direcciones de correo electrónico, números telefónicos y detalles sobre programas de vigilancia del ICE en EE.UU.

Difunden nombres de 41.000 agentes del ICE, correos electrónicos y donde operan en EE.UU.
Difunden nombres de 41.000 agentes del ICE, correos electrónicos y donde operan en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales
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Recientemente, el gobierno de EE.UU. sufrió un ciberataque en el que se ha descubierto información personal de más de 41.000 trabajadores y contratistas del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), donde también se incluyen los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza, pero ¿cómo fue? Entérate aquí todos los detalles.

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Revelan los nombres de 41.000 agentes del DHS y del ICE

De acuerdo con lo revelado por Univision y Wired, las filtraciones de registros del DHS han expuesto información clave sobre más de 41.000 empleados, así como los contratistas vinculados a la entidad y sus agencias asociadas.

Los datos claves que fueron revelados son: direcciones de correo electrónico, números telefónicos y ubicaciones de oficinas, además de hacer referencia a sistemas internos y detalles confidenciales sobre programas de vigilancia y operaciones encubiertas.

Asimismo, se conoció que la plataforma de filtraciones Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) hizo pública esta larga base de datos donde señala la información de las agencias gubernamentales. Asimismo, el colectivo hacktivista conocido como Departamento de Paz se atribuyó la responsabilidad de esta extracción de datos.

El número de afectados es alarmante pues más de 21.000 registros pertenecen a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), mientras que alrededor de 10.000 están vinculados al ICE y su unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).

También se han expuesto 6.200 registros de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) y aproximadamente 1.000 datos de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), junto con personal de otras entidades.

¿Qué dijo el DHS sobre la filtración de datos de sus agentes?

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló que existe una posible brecha en su sistema y confirmó que está tomando medidas para abordar el incidente, aunque todavía no ha establecido oficialmente la magnitud de datos que fueron divulgados.

A pesar de que los atacantes aseguraron que la filtración tiene como objetivo frenar el daño realizado por el gobierno, los resultados no brindan ninguna ventaja legal ni tampoco protección a la comunidad migrante.

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