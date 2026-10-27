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Insólito | Mexicano "alquiló" una partida de nacimiento para cruzar la frontera de EE.UU.: ¿Logró ingresar al país? Esto reveló la CBP

David Ramírez, ciudadano estadounidense, fue condenado a 15 meses de prisión por permitir que un mexicano usara su partida de nacimiento para ingresar a EE.UU.

Mexicano "alquiló" una partida de nacimiento para cruzar la frontera de EE.UU.
Mexicano "alquiló" una partida de nacimiento para cruzar la frontera de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini
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El pasado 22 de octubre, el ciudadano estadounidense, David Ramírez, fue condenado a 15 meses de prisión federal, luego de que le permitiera a un mexicano utilizar su partida de nacimiento para hacerse pasar por un ciudadano de Estados Unidos a cambio de recibir un dinero. Este caso ha llamado la atención de la Patrulla Fronteriza en Alamogordo, Nuevo México.

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Mexicano alquiló una partida de nacimiento de un ciudadano estadounidense para ingresar al país

Según el comunicado de la Fiscalía Federal del Distrito de Nuevo México, este insólito hecho ocurrió el pasado 1° de diciembre del 2025, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) interceptaron a un ciudadano mexicano en un puesto de control de Alamogordo.

En la intervención, el pasajero reveló que sí tenía nacionalidad estadounidense y hasta presentó un certificado de nacimiento auténtico emitido en el país norteamericano; sin embargo, el documento pertenecía a Ramírez, quien residía en la Ciudad Juárez, Chihuahua, México.

Los oficiales interrogaron al viajero, quien reconoció que era mexicano y que se encontraba en territorio estadounidense sin autorización migratoria. También admitió que había conseguido el documento a través de un intermediario.

Esto no terminó allí, pues la investigación continuó hasta el pasado 14 de febrero, cuando los agentes encontraron al verdadero propietario del certificado en el puerto de entrada del Puente de las Américas, ubicado en El Paso, Texas. Durante ese encuentro, Ramírez reconoció que había autorizado al ciudadano mexicano a utilizar su documentación personal para declarar falsamente que era estadounidense.

¿Qué condena recibió el ciudadano por "alquilar" su documentación?

Se conoció que Ramírez fue declarado culpable del delito de conspiración para defraudar a Estados Unidos, por lo que la Justicia federal le impuso una pena de 15 meses de cárcel y dispuso también que, una vez cumplida, permanezca bajo libertad supervisada durante tres años.

En el sistema penitenciario federal estadounidense no existe la libertad condicional tradicional (parole). Asimismo, el caso estuvo a cargo del Sector El Paso de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, que investigó el uso indebido del documento de identidad y cuál fue la participación de su propietario.

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