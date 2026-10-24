El pueblo de EE.UU. revela que ha perdido miles de trabajadores: Muchos inmigrantes sin TPS se van o se esconden La cancelación de este beneficio migratorio ha causado que se paralicen las labores de varios establecimientos comerciales en esta localidad de EE.UU.

Muchos inmigrantes sin TPS se van o se esconden en este pueblo de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Muchos inmigrantes sin TPS se van o se esconden en este pueblo de EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

Luego de que se conociera la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de varios inmigrantes en EE.UU., esto ha causado que cambie la dinámica laboral y social en diversas comunidades. Recientemente, Ohio anunció la eliminación de esta protección legal afectando la continuidad de la mano de obra migrante en el ámbito local.

Cabe mencionar que esta decisión alcanza al menos a 350 mil ciudadanos de origen haitiano en toda la nación americana. Asimismo, las autoridades federales confirmaron que se ha puesto fin a la vigencia del TPS para esta población.

El pueblo de Springfield reporta pérdida de sus trabajadores inmigrantes

Durante los últimos cinco años, la localidad de Springfield, ubicada en el suroeste de Ohio, ha recibido a unos 20.000 migrantes haitianos. Esta población cubrió la escasez del personal en el sector industrial y en los centros de distribución.

Según el reporte de la BBC, hace un tiempo el municipio estaba arrastrando décadas de declive económico debido al cierre de fábricas tradicionales y la despoblación; sin embargo, la llegada de la comunidad caribeña impulsó la ocupación de viviendas vacías y el consumo en los negocios locales.

Ahora, esto cambió tras la cancelación del TPS que paralizó la actividad de varios establecimientos comerciales. El propietario de una tienda de abarrotes, Paschur Castelly, reportó que sus estanterías se encuentran desiertas ante la falta de clientes.

La situación que enfrentan los haitianos tras perder el TPS

El mismo medio reveló que muchos de estos extranjeros llegaron al suelo estadounidense tras el terremoto de 2010 en Haití, mientras que otros ingresaron al país en 2021 debido a la inestabilidad política y la violencia posterior al asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Al perder la protección del TPS, miles de extranjeros han quedado sin la autorización oficial para desempeñarse en fábricas y depósitos. Varios de estos inmigrantes enfrentan órdenes de deportación y también colocación de grilletes electrónicos de rastreo por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).