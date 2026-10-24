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Deportes

Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

El enfrentamiento por la fecha 13 del Torneo Clausura entre los equipos de Universitario y Juan Pablo II tendrá como escenario el estadio Monumental.

Universitario y Juan Pablo II se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: Liga 1/composición LR
Universitario y Juan Pablo II se enfrentan en el estadio Monumental. Foto: Liga 1/composición LR
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Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO juegan HOY sábado 24 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

Tras la victoria de visita por 4-1 ante Alianza Atlético, el equipo dirigido por Fabián Bustos recibirá a Juan Pablo II con la mira puesta en el primer lugar de la tabla. En cuanto al cuadro de Chongoyape, superó por 2-0 a Sport Boys y mantiene una racha de siete partidos sin conocer derrotas.

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Horarios por país del partido Universitario vs Juan Pablo II

El duelo entre Universitario y Juan Pablo II se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).

  • Costa Rica, México: 7.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
  • España: 3.30 a. m. (domingo 25/10)

Canal para ver Universitario vs Juan Pablo II

El partido entre Universitario y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.

Estadio donde se juega Universitario vs Juan Pablo II

Universitario y Juan Pablo II se enfrentarán en el estadio Monumental. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.

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Alineaciones Universitario vs Juan Pablo II: posibles formaciones

  • Universitario: Romero; Santamaría, Riveros, Fara; Murrugarra; Polo, Concha, Quispe, Inga; Lapadula y Valera.
  • Juan Pablo II: Vega; Ancajima, Míguez, Almirón, Toledo; Sánchez; E. Ramírez, Flores, N. Ramírez, Goicochea y Pósito.

Pronóstico de Universitario vs Juan Pablo II

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Juan Pablo II.

  • Betsson: gana Universitario (1,35), empate (4,70), gana Juan Pablo II (8,00)
  • Betano: gana Universitario (1,36), empate (5,50), gana Juan Pablo II (9,00)
  • Bet365: gana Universitario (1,38), empate (4,75), gana Juan Pablo II (7,50)
  • 1XBet: gana Universitario (1,37), empate (4,70), gana Juan Pablo II (7,37)
  • Caliente: gana Universitario (1,35), empate (4,85), gana Juan Pablo II (8,20)
  • Doradobet: gana Universitario (1,37), empate (5,33), gana Juan Pablo II (7,50).

Últimos partidos de Universitario

  • Alianza Atlético 1-4 Universitario | 18.10.26
  • Universitario 2-2 Melgar | 10.10.26
  • Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario | 19.09.26
  • Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26
  • Universitario 2-2 Comerciantes Unidos | 5.09.26

Últimos partidos de Juan Pablo II

  • Juan Pablo II 2-0 Sport Boys | 17.10.26
  • Comerciantes 1-1 Juan Pablo II | 10.10.26
  • Juan Pablo II 4-0 CD Moquegua | 20.09.26
  • UTC 1-2 Juan Pablo II | 11.09.26
  • Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima | 6.09.26

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