Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026
El enfrentamiento por la fecha 13 del Torneo Clausura entre los equipos de Universitario y Juan Pablo II tendrá como escenario el estadio Monumental.
Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO juegan HOY sábado 24 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Clausura. El partido se llevará a cabo en el estadio Monumental, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto gratis por internet, infórmate a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.
Tras la victoria de visita por 4-1 ante Alianza Atlético, el equipo dirigido por Fabián Bustos recibirá a Juan Pablo II con la mira puesta en el primer lugar de la tabla. En cuanto al cuadro de Chongoyape, superó por 2-0 a Sport Boys y mantiene una racha de siete partidos sin conocer derrotas.
Horarios por país del partido Universitario vs Juan Pablo II
El duelo entre Universitario y Juan Pablo II se disputará este sábado 24 de octubre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana).
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- Costa Rica, México: 7.30 p. m.
- Colombia, Ecuador: 8.30 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 9.30 p. m.
- Bolivia, Venezuela: 9.30 p. m.
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.30 p. m.
- España: 3.30 a. m. (domingo 25/10)
Canal para ver Universitario vs Juan Pablo II
El partido entre Universitario y Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026 será transmitido por la señal de L1 Max.
Estadio donde se juega Universitario vs Juan Pablo II
Universitario y Juan Pablo II se enfrentarán en el estadio Monumental. Este recinto tiene capacidad para albergar a más de 80.000 espectadores.
Alineaciones Universitario vs Juan Pablo II: posibles formaciones
- Universitario: Romero; Santamaría, Riveros, Fara; Murrugarra; Polo, Concha, Quispe, Inga; Lapadula y Valera.
- Juan Pablo II: Vega; Ancajima, Míguez, Almirón, Toledo; Sánchez; E. Ramírez, Flores, N. Ramírez, Goicochea y Pósito.
Pronóstico de Universitario vs Juan Pablo II
Las principales casas de apuestas dan como favorito a Universitario sobre Juan Pablo II.
- Betsson: gana Universitario (1,35), empate (4,70), gana Juan Pablo II (8,00)
- Betano: gana Universitario (1,36), empate (5,50), gana Juan Pablo II (9,00)
- Bet365: gana Universitario (1,38), empate (4,75), gana Juan Pablo II (7,50)
- 1XBet: gana Universitario (1,37), empate (4,70), gana Juan Pablo II (7,37)
- Caliente: gana Universitario (1,35), empate (4,85), gana Juan Pablo II (8,20)
- Doradobet: gana Universitario (1,37), empate (5,33), gana Juan Pablo II (7,50).
Últimos partidos de Universitario
- Alianza Atlético 1-4 Universitario | 18.10.26
- Universitario 2-2 Melgar | 10.10.26
- Deportivo Garcilaso 4-0 Universitario | 19.09.26
- Alianza Lima 1-2 Universitario | 12.09.26
- Universitario 2-2 Comerciantes Unidos | 5.09.26
Últimos partidos de Juan Pablo II
- Juan Pablo II 2-0 Sport Boys | 17.10.26
- Comerciantes 1-1 Juan Pablo II | 10.10.26
- Juan Pablo II 4-0 CD Moquegua | 20.09.26
- UTC 1-2 Juan Pablo II | 11.09.26
- Juan Pablo II 1-1 Alianza Lima | 6.09.26