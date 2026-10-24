Torres admite error en la ley de facultades tras defender que cumplió la Constitución: "He dispuesto la fe de erratas"

Miguel Torres, presidente del Congreso, admitió un error en la Ley 32743, que delega las facultades legislativas al Ejecutivo, un día después de afirmar que la norma se remitió conforme a la Constitución. En un comunicado publicado en X, reconoció un error material en el encabezado, donde se consignó “Senado” en lugar de “Congreso”, y anunció que dispuso tramitar la fe de erratas de inmediato.

El comunicado sostiene que la ley fue aprobada por ambas cámaras y remitida conforme a la Constitución y al Reglamento del Senado, pero no menciona las firmas del presidente de la Cámara de Diputados, Óscar Reto, y de la vicepresidenta Analí Márquez. Reto pidió a Torres, mediante un oficio, que ambas rúbricas figuren en la publicación de la ley.

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Comunicado del presidente del Congreso.

Torres había dicho que la autógrafa fue suscrita y remitida al Ejecutivo para su promulgación de acuerdo con la Constitución y el Reglamento del Senado, y que el procedimiento se encontraba dentro del marco normativo vigente. Para sustentarlo citó el artículo 105 de la Constitución y los artículos 37 y 148 del Reglamento del Senado.

Reto invocó el mismo artículo 105, junto con el 90, para sostener lo contrario, que la voluntad del Congreso reside en sus dos cámaras y que la atribución legislativa es compartida. Según el oficio, la tradición bicameral peruana indica que las autógrafas llevan las firmas de los presidentes y vicepresidentes de Diputados y del Senado.

"El Congreso no solamente lo conforma el Senado, sino también la Cámara de Diputados, tal como lo establece el artículo 90 de la Constitución. (…) En consecuencia, la voluntad del Congreso de la República reside en sus dos cámaras y, en el caso del procedimiento legislativo, esta atribución es compartida por cada cámara, tal como lo establece el artículo 105 de la Constitución", indicó.

Constitucionalista Luciano López pide ley rectificatoria

El constitucionalista Luciano López cuestionó en X que la fe de erratas baste para corregir la ley. “Esto no se arregla con fe de erratas. Requiere ley rectificatoria. El error viene desde la autógrafa y, peor aún, con las declaraciones confesas y conscientes del presidente del Senado, no es un simple error, sino uno conceptual y muy grave que amerita censura”, escribió.

López citó el inciso 1 del artículo 102 de la Constitución y el inciso a del artículo 32 del Reglamento del Congreso, que establecen que quien da la ley es el Congreso y no el Senado. Si Torres persiste en justificar el error, dijo, debe renunciar o ser censurado.

La senadora Mirtha Vásquez de Ahora Nación ya había pedido a Torres explicar y rectificar la fórmula “El Senado de la República ha dado la ley siguiente”. “Este grave defecto podría determinar la inconstitucionalidad por la forma de esta ley y comprometer la validez de los decretos que se emitan a su amparo. Más aún, pretender que el Senado, por sí solo, ‘de leyes’ contra lo dispuesto por la Constitución constituye una señal de autoritarismo”, señaló.