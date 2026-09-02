Rocío Ferreira: “No podemos generalizar, pero una mayoría de críticos ha creado un canon hecho por varones”

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La investigadora y literata Rocío Ferreira Reverditto acaba de publicar el libro De las veladas literarias de Lima, 1876-1877 a la Cocina ecléctica (Ediciones MyL). La publicación nos trae de vuelta un periodo de nuestra historia en el que un grupo de mujeres, impulsadas por la urgencia de discutir sobre el Perú y la realidad latinoamericana, forjaron una red de contactos que llegó a impactar en el imaginario hispanoamericano. Sobre esta publicación, La República conversó con la académica.

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-¿Cómo nació tu interés en las escritoras peruanas del siglo XIX?

-Este interés nació conmigo cuando era bastante pequeña. Cuando yo era pequeña, era como una niña un poco tímida y me gustaba mucho leer. Y una de las primeras lecturas que hice del siglo XIX en el colegio fue Aves sin nido de Clorinda Matto de Turner. Y empecé a tener interés en qué escritoras había en esa época. Luego, cuando empecé a investigar más metódicamente, me di cuenta de que había poca información de las escritoras. Ninguna de sus obras se había vuelto a editar. Después de Aves sin nido, leí los manuales de Teresa González de Fanning y también a Elvira García y García.

-De las veladas literarias de Lima es un libro académico, pero su escritura es amable.

-La estructura es académica, pero quería un libro que lo pueda leer cualquier persona. Quise un lenguaje claro, pero sin perder el rigor. Esta es una investigación de muchos años; he ido a muchos archivos. Leí mucha historia, ensayo, novela y poesía. Contextualizar la historia del Perú republicano no fue fácil.

-No deja de causar extrañeza que no se conozca mucho a estas escritoras. Llegamos a ellas mediante estudios y sus libros no son fáciles de hallar. Por ejemplo, pienso en El conspirador de Mercedes Cabello de Carbonera; es un libro que debería ser un longseller.

-No ha habido interés, en general, en republicar a estas escritoras o ponerlas dentro del plan de lectura de los colegios. En un momento dado, la crítica literaria del fin del siglo XIX, del principio del siglo XX, no hizo un buen trabajo porque no hablaban bien de las obras de estas escritoras, pensaban que no escribían bien o mencionaban a alguna escritora y no a todas, tal vez una novela y no otra. Y también fueron patriarcas muy machistas, muy misóginos, como Juan de Arona, que se expresó de una manera sumamente vulgar sobre Clorinda y sobre Mercedes. A Mercedes la llamó Mierdeces Caballo de Cabronera. Se había llegado a ese nivel.

-¿Hablar de machismo de la crítica literaria no sería exagerado?

-No. Para nada exagerado. No podemos generalizar, pero una mayoría de críticos ha creado un canon hecho por varones. Eso sucede hasta ahora. Cuando tú ves en la prensa y quieres saber de ciertos libros, siempre circulan más títulos de varones que de escritoras. Toma más tiempo enterarse de esa producción.

“De las Veladas literarias de Lima, 1876-1877 a la Cocina ecléctica. Mujeres, nación y cultura en el Perú decimonónico” (Ediciones MYL, 2025). Precio: 79 soles. Imagen: Difusión.

-Las escritoras de las que escribes vivieron en una época nada fácil. Hubo varias guerras en Perú durante el siglo XIX.

-La coyuntura de finales del XIX fue bastante fuerte. Todo eso tuvo un impacto considerable en ellas. Por ejemplo, Clorinda Matto de Turner es una escritora muy fuerte; era narradora, poeta, traductora, ensayista y una superperiodista, pero política, una activista política. Ella, que era una cacerista acérrima, pero cuando entra Piérola, la destruyen. Tiene que salir del país de la noche a la mañana. La destruyen.

-Juana Manuela Gorriti fue una escritora argentina que vivió en Lima muchísimos años. Ella es la autora del libro Cocina ecléctica de 1890. Es un libro colectivo formado en base a las recetas que sus amigas le enviaban desde distintas partes de Hispanoamérica, y no es un libro propiamente de recetas. Se te da también un mural de época.

-Fue un libro importante. En su diario íntimo, Juana Manuela Gorriti contaba que escribía a sus amigas pidiéndoles que mandaran sus recetas porque se había enterado de que Emilia Pardo Bazán también estaba haciendo un libro de recetas y que el suyo tenía que salir antes. Emilia estaba en La Coruña; ambas habían publicado en los mismos semanarios. Las dos consiguieron tejer una red de relaciones. Sus veladas literarias llegaron a ser conocidas en toda Hispanoamérica; de esas veladas salió Cocina ecléctica. A estas tertulias asistían intelectuales, escritores, poetas, historiadores, políticos y escritoras. Las mujeres estaban en un escenario de igualdad con sus pares varones. En el libro hay casi 177 mujeres y 80 y tantas recetas. No se podía publicar más de dos textos por autora y a veces se cambiaban de nombre o ponían otro nombre para que sus textos pasaran. Las recetas venían con presentaciones; algunas relataban anécdotas y otras historias literarias. Cocina ecléctica es un reflejo de la identidad latinoamericana del siglo XIX. El salón de Gorriti fue famoso, incluso en Europa. Esas veladas captaron la atención de la prensa y los políticos e intelectuales más renombrados querían formar parte de ese círculo.

-Por lo que dices, el borrado de estas mujeres desconcierta mucho. Esas veladas no eran clandestinas, tenían mucha difusión.

-No se leyó como un libro, sino que lo veían como sociales. Tengamos en cuenta que Juana Manuela falleció en 1892. Además, en el siglo XX, el Perú estaba viviendo otra etapa y había otras ideas que eran impulsadas por José Carlos Mariátegui. Esa pudo ser una razón para que las veladas hayan quedado olvidadas.

-Lo que se percibe en De las veladas literarias es la sororidad.

-Hubo mucha sororidad en las veladas de Juana Manuela y mucho respeto. Pero también discutían y defendían sus ideas. Es decir, había diferencias. Tenemos a Carolina Freyre de Jaimes, que no comulgaba con las ideas de Juana Manuela. Lastenia Larriva de Llona tampoco estaba de acuerdo con las ideas de Juana Manuela. Era sumamente conservadora. Pero hacían proyectos pese a sus diferencias. Esta es una etapa en la que hubo mucha cultura.

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Dato:

La publicación está disponible en librerías y plataformas. Precio: 79 soles.