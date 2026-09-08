HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Ministro del Interior lanza lisura en Consejo de Ministros de Keiko | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Conar revela audios de golpe contra Luis Advíncula en el Alianza Lima - Juan Pablo: "Roja no es, esta toma ayuda"

Los encargados del VAR consideraron que el golpe de Nilton Ramírez en contra del jugador de Alianza Lima califica como "acción temeraria" y que no era necesario expulsarlo.

Alianza Lima empató 1-1 ante Juan Pablo II en Chongoyape. Foto: L1 Max
Alianza Lima empató 1-1 ante Juan Pablo II en Chongoyape. Foto: L1 Max
Escuchar
Resumen
Compartir

El empate entre Alianza Lima y Juan Pablo II en Chongoyape estuvo marcado por el polémico accionar del arbitraje. En los primeros minutos del partido, el lateral Luis Advíncula sufrió un golpe en la zona de los genitales, que no fue considerada como una agresión y, por ende, no se expulsó al jugador Nilton Ramírez.

"(…) Existe un golpe con el pie del jugador blanco/amarillo en el muslo de su oponente, considerando correctamente que es una acción temeraria, por lo que decide confirmar la decisión de campo: tiro libre directo", indicó la Conar antes de mostrar los diálogos entre los jueces.

PUEDES VER: Perú vs Argentina EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 1 del Campeonato Sudamericano de Vóley 2026

lr.pe

Audios del VAR sobre golpe contra Luis Advíncula

"Yo veo la falta, pero no es una agresión", fue la postura que expresó en el campo de juego el juez principal, Joel Alarcón.

Durante la conversación de los árbitros del VAR, ambos coincidieron en que el golpe del jugador de Juan Pablo II sobre Luis Advíncula es una acción temeraria.

"Hace un movimiento con el pie hacia abajo para poder apoyar, porque está con los dos brazos sostenidos en el suelo. Hace un movimiento hacia abajo, es temerario. Roja no es. Acá esta toma también ayuda, acá se ve mejor. Con la velocidad normal, considero un golpe temerario. Vemos acá una acción temeraria", mencionó.

PUEDES VER: Cienciano vs Montevideo City Torque: fecha, hora y canal confirmado del partido por 4tos de final de Copa Sudamericana

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar en Chongoyape, Alianza Lima se prepara para el clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes. Los dirigidos por Pablo Guede recibirán a la U en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El duelo entre los compadres, que será clave en la lucha por el título, se encuentra pactado para este sábado 12 de setiembre a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana).

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¡Empate en Chongoyape! Alianza Lima igualó 1-1 ante Juan Pablo II y se complica en la lucha por el Torneo Clausura 2026

¡Empate en Chongoyape! Alianza Lima igualó 1-1 ante Juan Pablo II y se complica en la lucha por el Torneo Clausura 2026

LEER MÁS
Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal de TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Universitario: fecha, hora y canal de TV del clásico por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios, dónde y cómo comprar boletos para el clásico en Matute

Entradas Alianza Lima vs Universitario: precios, dónde y cómo comprar boletos para el clásico en Matute

LEER MÁS
Partidos de hoy

Partidos de hoy

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025