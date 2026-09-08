Conar revela audios de golpe contra Luis Advíncula en el Alianza Lima - Juan Pablo: "Roja no es, esta toma ayuda"

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El empate entre Alianza Lima y Juan Pablo II en Chongoyape estuvo marcado por el polémico accionar del arbitraje. En los primeros minutos del partido, el lateral Luis Advíncula sufrió un golpe en la zona de los genitales, que no fue considerada como una agresión y, por ende, no se expulsó al jugador Nilton Ramírez.

"(…) Existe un golpe con el pie del jugador blanco/amarillo en el muslo de su oponente, considerando correctamente que es una acción temeraria, por lo que decide confirmar la decisión de campo: tiro libre directo", indicó la Conar antes de mostrar los diálogos entre los jueces.

Audios del VAR sobre golpe contra Luis Advíncula

"Yo veo la falta, pero no es una agresión", fue la postura que expresó en el campo de juego el juez principal, Joel Alarcón.

Durante la conversación de los árbitros del VAR, ambos coincidieron en que el golpe del jugador de Juan Pablo II sobre Luis Advíncula es una acción temeraria.

"Hace un movimiento con el pie hacia abajo para poder apoyar, porque está con los dos brazos sostenidos en el suelo. Hace un movimiento hacia abajo, es temerario. Roja no es. Acá esta toma también ayuda, acá se ve mejor. Con la velocidad normal, considero un golpe temerario. Vemos acá una acción temeraria", mencionó.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Luego de empatar en Chongoyape, Alianza Lima se prepara para el clásico del fútbol peruano frente a Universitario de Deportes. Los dirigidos por Pablo Guede recibirán a la U en Matute por la fecha 9 del Torneo Clausura de la Liga 1.

El duelo entre los compadres, que será clave en la lucha por el título, se encuentra pactado para este sábado 12 de setiembre a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana).