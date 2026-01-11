HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España
Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     Barcelona bicampeón de la Supercopa de España     
Tecnología

Google y Walmart impulsan a Gemini como una plataforma de comercio electrónico integrada al chat de inteligencia artificial

Gemini, el chatbot de Google, se integrará con Walmart, Shopify y Wayfair. Los usuarios podrán recibir recomendaciones y completar compras directamente desde el chat.

Google y Walmart se unen para lanzar la nueva función de compras de Gemini
Google y Walmart se unen para lanzar la nueva función de compras de Gemini | Foto: Shutterstock/ EFE/ Composición LR

Google anunció el domingo que está ampliando las funciones de compra en su chatbot de inteligencia artificial, Gemini, al asociarse con grandes minoristas como Walmart, Shopify, Wayfair y otros, transformando la aplicación en un comerciante virtual además de un asistente. Esta integración permitirá a los usuarios buscar productos, recibir recomendaciones personalizadas y completar sus compras sin salir del chat.

Entre las novedades más importantes se encuentra la función de pago instantáneo, que permitirá a los usuarios completar compras en diferentes comercios y con múltiples proveedores de pago directamente desde Gemini, haciendo más ágil y centralizado todo el proceso de compra, según anunciaron Walmart y Google. Este avance fue presentado durante la convención anual de la Federación Nacional de Minoristas en Nueva York, donde se destacó el creciente papel de la inteligencia artificial en el comercio electrónico.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: Perú logra un Récord Guinness con el único túnel de América Latina que atraviesa aguas geotérmicas a 70 °C

lr.pe

¿Cómo se realizarán las compras a través de Gemini?

La nueva función de compras de Gemini permite a los usuarios recibir recomendaciones de productos y realizar compras directamente desde el chatbot. Por ejemplo, si un cliente pregunta sobre bloqueadores o quizás gorras para la época de verano, la inteligencia artificial mostrará artículos disponibles en el inventario de los minoristas participantes.

Entre las funcionalidades destacadas se incluyen:

  • Recomendaciones personalizadas basadas en las preferencias y compras anteriores del usuario.
  • Para Walmart, los clientes que vinculen sus cuentas con Gemini podrán recibir sugerencias adaptadas a su historial de compras.
  • Los productos comprados a través del chatbot pueden integrarse con los carritos de compras en línea existentes de Walmart o Sam's Club, facilitando un proceso de compra más ágil y centralizado.
  • Además, el sistema cuenta con una opción de pago instantáneo, disponible por ahora solo para tarjetas vinculadas a cuentas de Google, aunque próximamente se añadirá la posibilidad de usar PayPal.
Notas relacionadas
Unión Europea investiga a Google y lo acusa de usar sin permiso contenido de medios para entrenar su inteligencia artificial

Unión Europea investiga a Google y lo acusa de usar sin permiso contenido de medios para entrenar su inteligencia artificial

LEER MÁS
¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos

¿Qué fue lo más buscado en Google Perú este 2025? Los temas de mayor interés entre los peruanos

LEER MÁS
¿El fin de las agencias de viajes? Ya puedes pedirle a la IA de Google que busque vuelos por ti

¿El fin de las agencias de viajes? Ya puedes pedirle a la IA de Google que busque vuelos por ti

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
WhatsApp Web: el truco para recibir notificaciones cuando alguien esté en línea

WhatsApp Web: el truco para recibir notificaciones cuando alguien esté en línea

LEER MÁS
Android: con este código secreto podrás tener internet gratis en tu celular [FOTOS]

Android: con este código secreto podrás tener internet gratis en tu celular [FOTOS]

LEER MÁS
Facebook: ¿es cierto que las sugerencias de amigos son personas que han visto tu perfil?

Facebook: ¿es cierto que las sugerencias de amigos son personas que han visto tu perfil?

LEER MÁS
WhatsApp dejará de funcionar desde el 1 de enero de 2026 en varios celulares antiguos: esta es la lista oficial

WhatsApp dejará de funcionar desde el 1 de enero de 2026 en varios celulares antiguos: esta es la lista oficial

LEER MÁS
¿Qué es Youcine y por qué no es recomendable instalarla en tu smartphone o Smart TV?

¿Qué es Youcine y por qué no es recomendable instalarla en tu smartphone o Smart TV?

LEER MÁS
Instagram: ¿qué significa OP y por qué muchos lo usan para comentar publicaciones?

Instagram: ¿qué significa OP y por qué muchos lo usan para comentar publicaciones?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Metropolitano llegaría hasta el Callao: conoce la posible ruta y detalles de la propuesta del alcalde Pedro Spadaro

Alianza Lima vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY por la Liga Peruana de Vóley vía Latina

FC Barcelona conquistó por segunda vez consecutiva la Supercopa de España ante el Real Madrid (3-2) en Arabia Saudí.

Tecnología

¿Cada cuánto debes darle mantenimiento a tu PC y por qué es tan necesario hacerlo?

YouTube activa función para transmitir en vivo en formato vertical y horizontal al mismo tiempo

WhatsApp dejará de funcionar desde el 1 de enero de 2026 en varios celulares antiguos: esta es la lista oficial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Mario Vizcarra: JEE declara improcedente su candidatura al Senado y queda fuera de carrera electoral

Francisco Sagasti: "El Congreso actual, dominado por políticos prepotentes y abusivos, nos está llevando a la catástrofe"

¡Paro de transportistas sí va!: Gobierno intenta deslegitimar protesta, pero medida se mantiene

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025