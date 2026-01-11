Google y Walmart se unen para lanzar la nueva función de compras de Gemini | Foto: Shutterstock/ EFE/ Composición LR

Google anunció el domingo que está ampliando las funciones de compra en su chatbot de inteligencia artificial, Gemini, al asociarse con grandes minoristas como Walmart, Shopify, Wayfair y otros, transformando la aplicación en un comerciante virtual además de un asistente. Esta integración permitirá a los usuarios buscar productos, recibir recomendaciones personalizadas y completar sus compras sin salir del chat.

Entre las novedades más importantes se encuentra la función de pago instantáneo, que permitirá a los usuarios completar compras en diferentes comercios y con múltiples proveedores de pago directamente desde Gemini, haciendo más ágil y centralizado todo el proceso de compra, según anunciaron Walmart y Google. Este avance fue presentado durante la convención anual de la Federación Nacional de Minoristas en Nueva York, donde se destacó el creciente papel de la inteligencia artificial en el comercio electrónico.

¿Cómo se realizarán las compras a través de Gemini?

La nueva función de compras de Gemini permite a los usuarios recibir recomendaciones de productos y realizar compras directamente desde el chatbot. Por ejemplo, si un cliente pregunta sobre bloqueadores o quizás gorras para la época de verano, la inteligencia artificial mostrará artículos disponibles en el inventario de los minoristas participantes.

Entre las funcionalidades destacadas se incluyen: