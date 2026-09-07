Flor Bertotti regresa a Lima el 29 de noviembre con un espectáculo en Costa 21, donde revivirá canciones que marcaron la infancia y adolescencia de sus seguidores. Foto: difusión.

Flor Bertotti regresa a Lima el 29 de noviembre con un espectáculo en Costa 21, donde revivirá canciones que marcaron la infancia y adolescencia de sus seguidores. Foto: difusión.

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La música, la nostalgia y los recuerdos volverán a encontrarse en una velada especial. Flor Bertotti, artista que conquistó a toda una generación, se presentará en Lima este 29 de noviembre con un espectáculo en Costa 21. Sus seguidores tendrán la oportunidad de revivir las canciones que marcaron una época.

La recordada protagonista de una de las producciones más populares de Latinoamérica regresará al Perú como parte del tramo final de una de sus giras más exitosas. El concierto de Bertotti promete un recorrido por aquellos temas que acompañaron la infancia y adolescencia de miles de fanáticos y que, con el paso de los años, se mantienen vigentes.

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Flor Bertotti interpretará sus grandes éxitos en Lima

Durante su presentación en Lima se espera que Flor Bertotti interprete canciones emblemáticas como 'Mi vestido azul', 'Flores amarillas', 'Te amo más', 'Mañana habrá' y 'Amo toda tu vida'. Estos temas, que forman parte de la memoria musical de toda una generación, serán algunos de los momentos más esperados de la noche.

El espectáculo también representará una oportunidad para reencontrarse con una etapa que continúa presente entre quienes crecieron escuchando sus canciones. Entre nostalgia y celebración, el público podrá acompañar a Bertotti en un recorrido por una trayectoria que ha conseguido mantenerse conectada con distintas generaciones en Latinoamérica.

Entradas para Flor Bertotti en Lima 2026

Flor Bertotti se presentará en Lima el próximo 29 de noviembre en Costa 21. La preventa de entradas comenzará el viernes 11 y sábado 12 de setiembre, desde las 10.00 a. m. por Teleticket, con hasta 15% de descuento para quienes paguen con tarjetas Interbank.

Flor Bertotti vuelve a Lima en este 2026. Foto: difusión.

A lo largo de su carrera, Flor Bertotti se ha consolidado como una de las figuras más queridas de la música y el entretenimiento latinoamericano. Su cercanía con el público, su carisma sobre el escenario y un repertorio ligado a los recuerdos de sus seguidores han convertido sus conciertos en encuentros cargados de emoción.