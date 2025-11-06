Tiroteo frente a Walmart deja un hombre muerto en Miami-Dade: habría robado dentro de la tienda

En horas de la mañana de este jueves, un hombre murió tras recibir un disparo por parte de un agente de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade, en medio de un enfrentamiento ocurrido frente a un Walmart en Cutler Bay, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

El intercambio de disparos se registró alrededor de las 7.10 a. m., en el área del estacionamiento ubicado en el 21100 de South Dixie Highway.

Hombre abatido es acusado de robar dentro de tienda

De acuerdo a las autoridades, un agente que patrullaba la zona fue alertado sobre un presunto robo dentro de Walmart. Al llegar al lugar, el policía identificó al sospechoso y, en medio del encuentro, se produjo un enfrentamiento que derivó en un tiroteo.

“El individuo sacó un arma, lo que llevó a nuestro agente a utilizar su arma de servicio. El sujeto logró seguir huyendo y cayó aquí, donde nuestros agentes le dieron los primeros auxilios hasta que Miami Fire Rescue llegó a la escena. Ellos lo trasladaron al hospital donde murió.”, explicó la sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.

Por otro lado, imágenes captadas en el lugar de los hechos muestran el dramático momento en que los agentes intentaban reanimar al hombre en plena vía pública, minutos antes de ser evacuado hacia el hospital.

El relato de los testigos del tiroteo

Yorelis Álvarez, trabajadora de un centro de cuidado infantil cercano al Walmart, relató que escuchó “al menos tres disparos”. Vi a un señor de la raza negra en el suelo y a los policías dándole los primeros auxilios".

Otra persona que presenció los hechos afirmó haber visto al sospechoso huir desde el área del estacionamiento, seguido de cerca por un oficial. “El agente le disparó tres veces por la espalda. No vi si llevaba un arma”, sostuvo.

Por su parte, el Departamento del Sheriff detalló que el policía implicado, un veterano de 37 años con cinco años de servicio, resultó ileso. No se reportaron más personas heridas durante la intervención.

Incidente viene siendo investigado

Las autoridades informaron que el hombre involucrado contaba con un amplio historial criminal y portaba un arma durante el enfrentamiento. Como parte del protocolo habitual en este tipo de situaciones, el caso está siendo investigado por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

Este hecho ha generado preocupación entre quienes trabajan en la zona. “Ya van dos sucesos similares en Walmart. Es una situación bastante delicada que esperamos, no se repita”, comentó Claudia Camacho, trabajadora de un centro de cuidado infantil ubicado a escasos metros del lugar del incidente. Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido divulgada.