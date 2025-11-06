HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica
Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     Asesinan a colectivero cuando conducía minivan en Chosica     
USA

Tiroteo frente a Walmart deja un hombre muerto en Miami-Dade: habría robado dentro de la tienda

Un agente de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade acabó con la vida de un hombre tras un intercambio de disparos cerca a la tienda Walmart.

Un hombre murió tras desatarse un tiroteo frente a Walmart en Miami-Dade.
Un hombre murió tras desatarse un tiroteo frente a Walmart en Miami-Dade. | Captura Telemundo51 Miami

En horas de la mañana de este jueves, un hombre murió tras recibir un disparo por parte de un agente de la Oficina del Sheriff del condado de Miami-Dade, en medio de un enfrentamiento ocurrido frente a un Walmart en Cutler Bay, de acuerdo con el reporte de las autoridades.

El intercambio de disparos se registró alrededor de las 7.10 a. m., en el área del estacionamiento ubicado en el 21100 de South Dixie Highway.

PUEDES VER: Mujer de Connecticut es arrestada tras robar más de US$1.100 en productos de un Walmart

lr.pe

Hombre abatido es acusado de robar dentro de tienda

De acuerdo a las autoridades, un agente que patrullaba la zona fue alertado sobre un presunto robo dentro de Walmart. Al llegar al lugar, el policía identificó al sospechoso y, en medio del encuentro, se produjo un enfrentamiento que derivó en un tiroteo.

“El individuo sacó un arma, lo que llevó a nuestro agente a utilizar su arma de servicio. El sujeto logró seguir huyendo y cayó aquí, donde nuestros agentes le dieron los primeros auxilios hasta que Miami Fire Rescue llegó a la escena. Ellos lo trasladaron al hospital donde murió.”, explicó la sheriff del condado de Miami-Dade, Rosie Cordero-Stutz.

Por otro lado, imágenes captadas en el lugar de los hechos muestran el dramático momento en que los agentes intentaban reanimar al hombre en plena vía pública, minutos antes de ser evacuado hacia el hospital.

PUEDES VER: Estados Unidos tiene tres planes para derrocar a Nicolás Maduro del poder en Venezuela, según el NYT

lr.pe

El relato de los testigos del tiroteo

Yorelis Álvarez, trabajadora de un centro de cuidado infantil cercano al Walmart, relató que escuchó “al menos tres disparos”. Vi a un señor de la raza negra en el suelo y a los policías dándole los primeros auxilios".

Otra persona que presenció los hechos afirmó haber visto al sospechoso huir desde el área del estacionamiento, seguido de cerca por un oficial. “El agente le disparó tres veces por la espalda. No vi si llevaba un arma”, sostuvo.

Por su parte, el Departamento del Sheriff detalló que el policía implicado, un veterano de 37 años con cinco años de servicio, resultó ileso. No se reportaron más personas heridas durante la intervención.

PUEDES VER: Donald Trump tilda de 'kamikazes' a demócratas y los culpa por cierre del gobierno más largo de la historia

lr.pe

Incidente viene siendo investigado

Las autoridades informaron que el hombre involucrado contaba con un amplio historial criminal y portaba un arma durante el enfrentamiento. Como parte del protocolo habitual en este tipo de situaciones, el caso está siendo investigado por el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE).

Este hecho ha generado preocupación entre quienes trabajan en la zona. “Ya van dos sucesos similares en Walmart. Es una situación bastante delicada que esperamos, no se repita”, comentó Claudia Camacho, trabajadora de un centro de cuidado infantil ubicado a escasos metros del lugar del incidente. Hasta el momento, la identidad de la persona fallecida no ha sido divulgada.

Notas relacionadas
Latino migró buscando el “sueño americano” y tras años volvió a ejercer como médico en EEUU: antes trabajó en Amazon y Walmart

Latino migró buscando el “sueño americano” y tras años volvió a ejercer como médico en EEUU: antes trabajó en Amazon y Walmart

LEER MÁS
Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

Venezolana estaba por casarse, pero terminó siendo arrestada al salir del trabajo y obligada a firmar su deportación de EEUU

LEER MÁS
Este es el único país de Sudamérica donde opera Walmart, la famosa cadena de supermercados estadounidense: no es Brasil ni Argentina

Este es el único país de Sudamérica donde opera Walmart, la famosa cadena de supermercados estadounidense: no es Brasil ni Argentina

LEER MÁS
Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

Los 6 buques de guerra que EEUU desplegó frente a Venezuela

LEER MÁS
¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

¿ICE multará con $1.000 diarios a inmigrantes en EEUU?

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mujer de Connecticut es arrestada tras robar más de US$1.100 en productos de un Walmart

Mujer de Connecticut es arrestada tras robar más de US$1.100 en productos de un Walmart

LEER MÁS
Salario mínimo en California: trabajadores del sector público reciben este sueldo en noviembre de 2025

Salario mínimo en California: trabajadores del sector público reciben este sueldo en noviembre de 2025

LEER MÁS
USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú suma más de 100 feminicidios en 2025 y especialistas advierten: "La inacción del Estado deja a las víctimas desprotegidas"

Retiro AFP 2025: revisa cronograma, fechas de depósito y cómo saber tu AFP solo con el número de DNI

Cae alias 'Negro Marín', secuaz de 'El Jorobado' y rival de ‘El Monstruo’, en España: vinculado a asesinatos y extorsiones a transportistas

USA

Mujer de Connecticut es arrestada tras robar más de US$1.100 en productos de un Walmart

Salario mínimo en California: trabajadores del sector público reciben este sueldo en noviembre de 2025

USCIS advierte que inmigrantes que cometan este error común pueden perder la Green Card

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Discurso vs. realidad: las mentiras de López Aliaga en el CADE sobre bicameralidad y mineros informales en su partido

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025