Confirmado | EE.UU. anuncia que eliminará licencias de conducir a los dueños, pese a que no esté manejando

EE.UU. anuncia que eliminará licencias de conducir a los dueños en New Jersey. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Transportation Security Administration

EE.UU. anuncia que eliminará licencias de conducir a los dueños en New Jersey. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Transportation Security Administration

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Las autoridades de Nueva Jersey, en Estados Unidos, señalaron que existe una ley que permite quitarle la licencia de conducir al dueño de un vehículo a pesar de que este no haya sido quien manejó. Esto solo aplica si es que permitió que otra persona alcoholizada o bajo los efectos de drogas condujera su auto.

Esta medida forma parte de la ley de DIU del estado, que castiga tanto a la persona que conduce con una concentración de alcohol en sangre (BAC) de 0,08% o más, como a quien permite que un tercero en ese estado maneje su vehículo. La norma ya está vigente y se aplica sin importar si el dueño se encuentra presente al momento del hecho.

¿Cuándo le pueden quitar la licencia al dueño de un auto en New Jersey?

Ten en cuenta que la ley se activa cuando el propietario presta, cede o permite el uso de un auto a una persona que está bajo los efectos del alcohol o de sustancias ilícitas o que genera dependencia, por lo que no es necesario que el dueño haya estado manejando ni esté presente en el momento del hecho.

Se considera manejo bajo los efectos del alcohol cuando el conductor registra una concentración de alcohol en sangre (BAC) de 0,08% o superior. La ley también contempla evidencia observacional cuando no hay un test de BAC disponible y aplica por igual a vehículos motorizados y a embarcaciones.

¿Cuáles son las sanciones que puede enfrentar un propietario?

Al ser considerado responsable bajo la misma ley, el dueño del vehículo puede recibir sanciones similares a las de un conductor alcoholizado:

Multas, tasas y recargos económicos

Suspensión de la licencia de conducir

Instalación obligatoria de un dispositivo de bloqueo por alcohol (ignition interlock)

Participación en un programa para conductores alcoholizados (IDRC)

Posible pena de cárcel, según el caso

Por último, además de las sanciones penales, la suspensión comprende un impacto económico directo porque tendrá que restablecer la licencia que requiere el pago de una tasa de US$100 por cada privilegio afectado (licencia y registro), mediante el sitio web de la New Jersey Motor Vehicle Commission (MVC), en un centro regional o por correo.