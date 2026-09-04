La nueva medida que tramiten la ciudadanía por nacimiento en EE.UU. | Composición larepublica.pe | Nicole Gonzales | Gemini

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Hace unos días, la jueza federal Deborah Boardman anunció la suspensión de manera preliminar la aplicación de la Orden Ejecutiva 14418, de esta manera se pone en medio nuevamente la restricción del derecho a la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.

Jueza bloquea medida de Trump sobre la restricción de ciudadanía por nacimiento

La autoridad, en una resolución de 35 páginas, sostuvo que la medida "casi con toda seguridad es inconstitucional". De acuerdo con el análisis, las restricciones planteadas por el gobierno de Trump contradicen la protección establecida por la Decimocuarta Enmienda, que contempla la ciudadanía de las personas nacidas en territorio estadounidense.

"Los demandantes sostienen que la Orden Ejecutiva amenaza con negar a los miembros de la clase certificada el derecho a la ciudadanía garantizado por la Decimocuarta Enmienda. El Tribunal está de acuerdo. Es altamente probable que los demandantes tengan éxito en su reclamo", escribió la jueza.

Asimismo, la magistrada también ha tomado como referencia el precedente establecido por la Corte Suprema en el mes de junio, en el caso Trump v. Barbara. En aquella decisión, el tribunal anunció que los hijos nacidos en EE.UU. de padres extranjeros y que están en el país de manera irregular o temporal están comprendidos dentro del derecho a la ciudadanía.

¿Qué familias han quedado protegidas por el fallo sobre la ciudadanía por nacimiento?

Ten en cuenta que la decisión judicial alcanza a una clase certificada de niños nacidos en EE.UU. después del 19 de febrero del 2025, cuyas madres están en el país sin una documentación migratoria o con un estatus temporal.

Para estas familias, este fallo es un freno a la aplicación inmediata de las restricciones incluidas en la orden de agosto. La medida pretendía establecer una serie de excepciones relacionadas con la condición de los padres, entre ellas:

Determinados vínculos con organizaciones consideradas terroristas.

Empleos oficiales para gobiernos extranjeros.

Operaciones comerciales vinculadas con el denominado "turismo de parto".

Entre las personas que participaron en la demanda figuran las madres migrantes que manifestaron un gran temor por el futuro de sus hijos. Asimismo, la magistrada indicó que la pérdida de las limitaciones históricas reconocidas al derecho de ciudadanía constituiría un perjurio que no podría repararse posteriormente.