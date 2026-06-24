Nuevas magistradas titulares se incorporan a la Corte Superior de Justicia de Tumbes

Estas designaciones, realizadas por la Junta Nacional de Justicia, son resultado de un riguroso concurso de méritos. Fuente: difusión.

Estas designaciones, realizadas por la Junta Nacional de Justicia, son resultado de un riguroso concurso de méritos. Fuente: difusión.

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El día de hoy, se oficializó la incorporación a la labor jurisdiccional de dos nuevas juezas, quienes asumen importantes cargos en Tumbes a partir de este 22 de junio.

La Dra. Chriscent del Rosario Ordinola Nima asume el cargo de Jueza Titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Tumbes. Asimismo, la Dra. Mirian Margot Umbo Ruiz se integra como Jueza Titular del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Tumbes.

Cabe resaltar que estas designaciones, llevadas a cabo por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), son el resultado de un riguroso concurso de méritos. A través de este exigente proceso de selección, se ponen a prueba de manera exhaustiva los conocimientos, la trayectoria y la idoneidad de cada postulante, asegurando que la administración de justicia recaiga en profesionales de la más alta probidad y excelencia.

¡Les damos la más cordial y calurosa bienvenida a las juezas Chriscent del Rosario Ordinola Nima y Mirian Margot Umbo Ruiz, y les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva e importante labor jurisdiccional al servicio de la ciudadanía!