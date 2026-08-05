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Judicialidad

Presidente de la Corte de Sullana destaca la integridad e independencia judicial por el Día del Juez y la Jueza

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, celebró el "Día del Juez" resaltando la importancia de la integridad y la independencia judicial. En un evento con jueces y autoridades locales, destacó el compromiso con una justicia cercana y eficiente.

Se reconoció el trabajo silencioso de los servidores jurisdiccionales en el acceso a la justicia. Foto: difusión.
Se reconoció el trabajo silencioso de los servidores jurisdiccionales en el acceso a la justicia. Foto: difusión.
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“La verdadera grandeza de un juez, no se mide por la autoridad que le confiere su investidura, sino por la confianza que inspira su integridad, su independencia y la justicia de sus decisiones. En este “Día del Juez, renovemos nuestro compromiso de servir al Perú con rectitud, sabiduría y profundo respeto por la dignidad humana”.

Con estas palabras inició su saludo el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, al conmemorarse este 04 de agosto el “Día del Juez y la Jueza”, durante la sesión solemne desarrollada en el Centro de Convenciones de Sullana, con presencia de todos los jueces del Distrito Judicial de Sullana de los diferentes niveles y especialidades, así como las principales autoridades de la localidad, jueces de paz y orientadoras judiciales.

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El titular del distrito judicial indicó que el Poder Judicial es uno de los pilares del Estado y, por ello, el juez no es un mero aplicador mecánico de la ley. “Es el garante de la supremacía de la Constitución, el protector de los derechos fundamentales y el último refugio de quien acude al sistema de justicia en busca de tutela efectiva”.

Independencia: presupuesto irrenunciable

En otro momento, destacó que un juez debe ejercer el poder con humildad; no es un privilegio, simboliza una inmensa responsabilidad. “Cada expediente es una historia humana. Detrás de cada proceso existen personas que esperan ser escuchadas con respeto, tratadas con igualdad y recibir una decisión fundada en el derecho y en la verdad procesal”.

Li recalcó que la independencia solo alcanza legitimidad cuando está acompañada de integridad, imparcialidad, transparencia y rendición de cuentas. “La sociedad espera jueces firmes en la aplicación de la ley, pero prudentes en el ejercicio de su autoridad; jueces técnicamente solventes, pero profundamente conscientes de que la justicia tiene como centro a la persona”.

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Durante la ceremonia, se enfatizó que la verdadera grandeza de un juez radica en la confianza que inspira y en su papel como garante de derechos fundamentales. Foto: difusión.

Renovemos nuestro compromiso

El presidente reconoció también el trabajo de los servidores jurisdiccionales y administrativos, cuyo trabajo silencioso hace posible que la justicia llegue diariamente a miles de ciudadanos. Pidió a los magistrados renovar el compromiso con una justicia cercana al ciudadano, moderna, transparente, eficiente y profundamente humana.

Discurso de orden

Por su parte la jueza titular del Segundo Juzgado de Paz Letrado de Sullana Katia Lachapelle Ocaña que tuvo a cargo el discurso de orden explicó que el mayor desafío para un juez es no perder nunca la capacidad de escuchar; ”en no permitir que el volumen de trabajo, nos haga olvidar que cada expediente representa una historia irrepetible, en conservar la sensibilidad, sin sacrificar la objetividad.

Añadió que los jueces viven un tiempo de cambios como el expediente judicial electrónico, las audiencias virtuales, la digitalización, la interoperabilidad, la inteligencia artificial, entre otros; avances que representan herramientas valiosas para acercar la justicia al ciudadano, las cuales deben recibirse con entusiasmo, pero con prudencia, porque existe algo que ninguna tecnología podrá sustituir: la conciencia.

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Acción de gracias

Con una activa participación de jueces y juezas el párroco de Sullana Roland Castro realizó la misa de acción de gracias en la iglesia Santísima Trinidad, pidiendo sabiduría, rectitud de conciencia y la fortaleza necesaria para emitir fallos con absoluta imparcialidad, honestidad y apego a la ley.

Minutos antes, en la plaza de Armas, se realizó el izamiento del pabellón nacional a cargo del presidente Yone Li Córdova, acompañado de la jueza Katia Lachapelle y la jueza de paz Paola Soto. Y la bandera de Sullana a cargo de la magistrada Rosa Peñaloza, acompañada del juez Manuel Echevarría y Mary Jacinto.

Dato

El juez penal especializado Manuel Echevarría Arellano, en su calidad de presidente de la Comisión de Actos Celebratorios por el Día del Juez y la Jueza, tuvo a cargo el brindis de honor.

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