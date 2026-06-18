Corte de Tumbes reconoce a los padres de la familia judicial en emotivo homenaje

El reconocimiento destaca el amor incondicional de los papás en el ámbito judicial y su dedicación a la justicia. Fuente: difusión.

El reconocimiento destaca el amor incondicional de los papás en el ámbito judicial y su dedicación a la justicia. Fuente: difusión.

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En una noche de integración, la Corte Superior de Justicia de Tumbes rindió un merecido y cálido homenaje a todos los papás que forman parte de nuestra gran familia judicial. Reconocemos su incansable labor, su compromiso con la justicia y, sobre todo, el amor incondicional que brindan a sus familias.

Compartimos con ustedes los mejores momentos de este especial agasajo. ¡Un abrazo fraterno y feliz Día del Padre por adelantado!