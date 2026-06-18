Corte de Tumbes reconoce a los padres de la familia judicial en emotivo homenaje
En una jornada de confraternidad, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reconoció el compromiso y dedicación de los padres que forman parte de la institución, en el marco de las celebraciones por el Día del Padre.
En una noche de integración, la Corte Superior de Justicia de Tumbes rindió un merecido y cálido homenaje a todos los papás que forman parte de nuestra gran familia judicial. Reconocemos su incansable labor, su compromiso con la justicia y, sobre todo, el amor incondicional que brindan a sus familias.
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Compartimos con ustedes los mejores momentos de este especial agasajo. ¡Un abrazo fraterno y feliz Día del Padre por adelantado!