Poder Judicial acerca a sus servicios a través de la campaña "Justicia Itinerante" en Papayal y Casitas

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Durante estas exitosas campañas cívico-judiciales, los ciudadanos pudieron acceder de manera gratuita y descentralizada a múltiples servicios del sistema de justicia. Entre las atenciones brindadas destacaron la recepción de demandas de alimentos, procesos patrimoniales y rectificación de partidas. Asimismo, se brindó atención y orientación sobre el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) y se facilitó la consulta del estado de diversos procesos judiciales en curso.

En la jornada realizada en el distrito de Papayal, se contó con la activa participación de la Dra. Danitza Lama Ibarra, jueza del Juzgado de Paz Letrado de Zarumilla. Mientras que en el distrito de Casitas, la atención estuvo a cargo de la Dra. Tania Silva Reto, magistrada del Juzgado de Paz Letrado de Contralmirante Villar, quien durante su jornada, llevó a cabo una audiencia in situ en la cual se logró exitosamente arribar a una conciliación entre las partes, demostrando la celeridad, eficacia y capacidad resolutiva de este programa.

Un aspecto fundamental de estas jornadas descentralizadas fue la labor de control preventivo y atención al ciudadano. Para ello, se contó con la presencia del Dr. José Luis Troya, jefe de la Oficina Descentralizada de la Autoridad Nacional de Control (ODANC), quien, junto a su equipo de trabajo, estuvo recibiendo en el lugar las quejas, reclamos y sugerencias de los litigantes, garantizando así la transparencia y el correcto desempeño de la labor jurisdiccional.

Con estas acciones, las instituciones del sistema de justicia reafirman su compromiso de romper las barreras geográficas y económicas, acercando el Estado a los ciudadanos y garantizando la resolución oportuna de conflictos para quienes más lo necesitan.