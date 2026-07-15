Corte de Tumbes promueve los derechos de los adultos mayores con jornada de cultura jurídica

Durante la actividad, se abordaron temas importantes como la prevención del maltrato y el derecho a la pensión de alimentos. Foto: difusión.

Durante la actividad, se abordaron temas importantes como la prevención del maltrato y el derecho a la pensión de alimentos. Foto: difusión.

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Con compromiso social de acercar los servicios del Estado a quienes más lo necesitan, la Corte Superior de Justicia de Tumbes, bajo la presidencia de Otto Santiago Verapinto Márquez, ha llevado a cabo una actividad orientada a la promoción de la cultura jurídica en el Centro del Adulto Mayor (CAM) de Tumbes.

En este emotivo espacio, se abordaron problemáticas vitales para su bienestar, tales como la prevención del maltrato, el derecho a la pensión de alimentos y los alcances protectores de la Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. Estas importantes capacitaciones fueron desarrolladas por la abogada Anggi Lindao Izquierdo.

De esta manera, el Poder Judicial reafirma su labor, demostrando que la impartición de justicia y el rostro humano de nuestras instituciones pueden y deben ir de la mano para construir un país con mayor equidad de oportunidades.