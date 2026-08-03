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Corte de Tumbes y Diresa coordinan capacitaciones para jueces de paz escolar

La Corte Superior de Justicia de Tumbes, mediante su secretaria técnica Dalila Porras, realizó una reunión con la Dirección Regional de Salud para coordinar capacitaciones.

Se planifican jornadas formativas enfocadas en prevención de la violencia y convivencia escolar. Foto: difusión.
Se planifican jornadas formativas enfocadas en prevención de la violencia y convivencia escolar. Foto: difusión.
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La secretaria técnica de la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia de Tumbes, Dalila Porras Estrada, sostuvo una reunión de coordinación con representantes de la Dirección Regional de Salud de Tumbes, con el propósito de articular acciones y desarrollar actividades de capacitación que fortalezcan los conocimientos y habilidades de los jueces de paz escolar.

PUEDES VER: Corte de Tumbes participa en el I Congreso de Justicia Itinerante | tumbes | La República

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Durante el encuentro, ambas instituciones evaluaron la realización de jornadas formativas sobre prevención de la violencia, salud mental, convivencia escolar, resolución pacífica de conflictos y otros temas vinculados con el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes. Estas actividades permitirán que los estudiantes cuenten con herramientas para identificar situaciones de riesgo, promover el diálogo y contribuir a la construcción de entornos educativos seguros.

El juez de paz escolar es un estudiante elegido democráticamente por sus compañeros para apoyar en la prevención y solución pacífica de los conflictos que puedan presentarse dentro de la comunidad educativa. Su labor no reemplaza a las autoridades escolares ni impone sanciones, sino que fomenta el diálogo, la escucha, el respeto y la conciliación entre estudiantes. Su importancia radica en que fortalece desde las aulas valores como la responsabilidad, la empatía y la justicia, además de formar ciudadanos comprometidos con una cultura de paz.

PUEDES VER: Ruta de la Flagrancia: Corte de Tumbes promueve prevención del delito | tumbes | La República

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Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Tumbes reafirma su compromiso de acercar la justicia a la comunidad educativa y continuar promoviendo espacios de coordinación interinstitucional que contribuyan a proteger los derechos y el bienestar de la población escolar.

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