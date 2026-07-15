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Corte de Tumbes designa jueces supernumerarios para fortalecer el servicio de justicia

La Corte Superior de Justicia de Tumbes ha emitido resoluciones administrativas para garantizar la continuidad de la función jurisdiccional en el distrito judicial.

El abogado Gerard Mitchell Rufasto Chapa es ahora Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Flagrancia. Foto: difusión.
El abogado Gerard Mitchell Rufasto Chapa es ahora Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Flagrancia. Foto: difusión.
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La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes ha emitido nuevas resoluciones administrativas con el objetivo de asegurar la continuidad de la función jurisdiccional y el correcto funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales en el distrito judicial.

Como parte de las recientes acciones administrativas, el abogado Gerard Mitchell Rufasto Chapa ha sido reasignado como Juez Supernumerario del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Tumbes. Asimismo, el abogado Cesar Emilio Chirinos Zeña asume sus nuevas funciones tras ser reasignado al Juzgado de Investigación Preparatoria de Zarumilla.

PUEDES VER: Expediente Judicial Electrónico permite resolver proceso de tenencia en tres días | tumbes | La República

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En cuanto a las nuevas designaciones, el abogado Raúl Enrique Voysest Oliva asume el cargo de Juez Supernumerario del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Tumbes. De igual manera, con el fin de asegurar el normal desarrollo de los procesos judiciales, se ha designado a la abogada Thaina Nanette Mendoza Valladolid como Jueza Supernumeraria del Juzgado Unipersonal Penal de Zarumilla.

Finalmente, la Presidencia ha exhortado a todos los magistrados reasignados y designados a organizar los juzgados a su cargo y cumplir rigurosamente con las metas mensuales y anuales impuestas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

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