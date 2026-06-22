Se incorpora nueva magistrada titular al Juzgado Civil de Tumbes
La magistrada Rosa Dalila Carmen Sarango asume como Jueza Titular del Juzgado Civil de Tumbes desde el 19 de junio de 2026. Su designación fue oficializada hoy.
El día de hoy, se oficializó la incorporación a la labor jurisdiccional de la magistrada Rosa Dalila Carmen Sarango, quien asume el cargo de Jueza Titular del Juzgado Civil de Tumbes a partir del 19 de junio de 2026.
Cabe resaltar que las designaciones realizadas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) son el resultado de un riguroso concurso de méritos. A través de este exigente proceso, se ponen a prueba de manera exhaustiva los conocimientos, la trayectoria y la idoneidad de cada postulante, garantizando así la transparencia, la probidad y la excelencia de quienes asumen un rol tan importante en la administración de justicia en nuestro país.
PUEDES VER: Justicia Itinerante acerca servicios judiciales a Papayal y Casitas | tumbes | La República
¡Le damos la más cordial bienvenida a la jueza Rosa Dalila Carmen Sarango y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva e importante labor jurisdiccional!