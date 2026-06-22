Se incorpora nueva magistrada titular al Juzgado Civil de Tumbes

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizó un riguroso concurso de méritos para garantizar la idoneidad. Fuente: difusión.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) realizó un riguroso concurso de méritos para garantizar la idoneidad. Fuente: difusión.

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El día de hoy, se oficializó la incorporación a la labor jurisdiccional de la magistrada Rosa Dalila Carmen Sarango, quien asume el cargo de Jueza Titular del Juzgado Civil de Tumbes a partir del 19 de junio de 2026.

Cabe resaltar que las designaciones realizadas por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) son el resultado de un riguroso concurso de méritos. A través de este exigente proceso, se ponen a prueba de manera exhaustiva los conocimientos, la trayectoria y la idoneidad de cada postulante, garantizando así la transparencia, la probidad y la excelencia de quienes asumen un rol tan importante en la administración de justicia en nuestro país.

¡Le damos la más cordial bienvenida a la jueza Rosa Dalila Carmen Sarango y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva e importante labor jurisdiccional!