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Judicialidad

Corte de Sullana implementa buena práctica “SAEM” que agiliza presentación de informes sociales a juzgados de familia

La Corte Superior de Justicia de Sullana implementa el proyecto SAEM para agilizar la atención de informes sociales en los juzgados de familia de Sullana, Talara y Ayabaca.

Con la finalidad de reducir plazos en la atención y presentación de los informes sociales. Fuente: difusión.
Con la finalidad de reducir plazos en la atención y presentación de los informes sociales. Fuente: difusión.
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Con la finalidad de reducir plazos en la atención y presentación de los informes sociales, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Yone Pedro Li Córdova, informó que se ha elaborado el proyecto SAEM (Sistema de Apoyo del Equipo Multidisciplinario de Familia), mediante el cual, con uso de tecnología, se emiten en tiempo real los informes sociales que solicitan los juzgados de familia de Sullana, Talara y Ayabaca.

La autoridad judicial mencionó que SAEM se instala en equipos tecnológicos (celular, tablet, laptop o iPad), de fácil traslado, que usa la asistenta social de los juzgados de familia en sus visitas domiciliarias. Allí ingresa en tiempo real la información recabada; luego, esta es cargada en el mismo equipo junto con el informe y las fotografías, se firma en el lugar de la visita y se deriva en línea al órgano jurisdiccional.

“Estamos implementando tecnología para generar celeridad procesal, y con el SAEM, lo estamos logrando, ya que los tiempos de atención se reducen a minutos a diferencia del sistema tradicional que nos lleva horas, esta innovación, permitirá que los juzgados de familia, resuelvan más rápido” dijo el titular de la Corte de Sullana.

PUEDES VER: Corte de Sullana y Universidad Nacional de Frontera impulsan formación académica sobre la ley de flagrancia | sullana | La República

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Li Córdova precisó que, con el aplicativo SAEM, se ha logrado la emisión de 88 informes sociales mensuales y que cada visita se reduce a 36 minutos. En contraste, el sistema actual, debido a que todo el procedimiento es manual, no permite agilizar la atención, ya que la asistenta social debe retornar al juzgado para elaborar el informe y firmarlo, y solo emitía 55 informes sociales mensuales en un tiempo de 3 horas por cada visita.

De otro lado, precisó que esta buena práctica postula a los Premios a las Buenas Prácticas Gubernamentales de la ONG Ciudadanos al Día y que ha sido validada por la Comisión Nacional de Despacho Judicial del Poder Judicial.

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