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Se reprogramó audiencia de prisión preventiva en proceso judicial de asesinato del alcalde Victor Febre

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura reprogramó para este 18 de junio la audiencia.

La audiencia para los no habidos César S. C. y Fabricio F. S. se llevará a cabo el 25 de junio a las 9:00 a.m. Fuente: difusión.
La audiencia para los no habidos César S. C. y Fabricio F. S. se llevará a cabo el 25 de junio a las 9:00 a.m. Fuente: difusión.
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A pedido de la defensa técnica de Patricia N. F. y bajo el principio de igualdad de armas, la audiencia de prisión preventiva contra dos presuntos implicados en el asesinato del exalcalde Víctor Hugo Febre fue reprogramada para el jueves 18 de junio a las 9.00 a. m.

La decisión fue tomada por el juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura, Junior Ríos Olivos, con la conformidad de la representante del Ministerio Público.

PUEDES VER: Visita administrativa a los Juzgados de Familia de Piura | piura | La República

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La medida se basa en que desde la notificación del requerimiento de prisión preventiva hasta la realización de la audiencia solo hubieron 18 horas, siendo necesario un mayor tiempo para que la defensa técnica de los investigados pueda estudiar la gran cantidad de actuados presentados por el Ministerio Público.

De esta manera, la audiencia para Patricia N. F. y de William T. G, quienes se encuentran detenidos, se realizará a partir de mañana. En el caso de los investigados César S. C. y Fabricio F. S., quienes tienen la condición de no habidos, la audiencia de prisión preventiva se iniciará el 25 de junio a las 9.00 a. m.

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