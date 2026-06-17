Reincidente por hurto agravado es condenado a seis años y seis meses de prisión efectiva
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia en Piura condenó a Manuel A.C. a seis años y seis meses de prisión por hurto agravado, considerando su reincidencia.
El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de Piura, a cargo de la jueza Lisset Alayo Chinchay, sentenció a Manuel A.C. a seis años y seis meses de pena privativa de libertad efectiva por el delito de hurto agravado, en perjuicio de I.A.R.R..
El juzgado determinó que Manuel A.C. tenía la condición de reincidente al registrar antecedentes penales por delitos contra el patrimonio, motivo por el cual se ordenó su inmediato traslado al establecimiento penitenciario de varones de Piura para el cumplimiento de su condena.
Asimismo, se fijó en S/500 el monto de la reparación civil que el sentenciado deberá pagar a favor de la parte agraviada.