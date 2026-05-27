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Corte de La Libertad supervisa atención y funcionamiento de sede judicial de Cascas

La presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, supervisó la sede judicial de Cascas durante una visita administrativa.

El jefe de Servicios Judiciales capacitó a los servidores sobre hitos estadísticos y carga procesal. Fuente: difusión.
El jefe de Servicios Judiciales capacitó a los servidores sobre hitos estadísticos y carga procesal. Fuente: difusión.
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En el marco de sus visitas administrativas, la presidenta de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Cecilia Milagros León Velásquez, llegó hasta la sede judicial de Cascas para supervisar la labor y la permanencia de magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, así como conocer las necesidades que deben ser atendidas con prioridad para fortalecer el servicio que se ofrece a la población.

Durante su estancia, la titular León Velásquez se reunió con los jueces y servidores, a quienes les exhortó a continuar desempeñándose con responsabilidad, empatía y transparencia en pro de los usuarios de justicia que esperan respuestas céleres ante sus demandas y denuncias.

En esta visita acompañó el jefe de Servicios Judiciales, Aldo Gutiérrez Fabián, quien capacitó a los servidores en hitos estadísticos, entrega de depósitos judiciales y sinceramiento de carga procesal en el Sistema Judicial Integrado, con el objetivo de fortalecer las capacidades y mejorar el servicio de justicia.

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