Módulo Básico de Justicia de Catacaos conmemoró sus bodas de plata

El evento incluyó la develación de una placa conmemorativa que registra a los magistrados y personal actual. Fuente: Difusión.

Con una emotiva sesión solemne los jueces, juezas y personal jurisdiccional y administrativo del Módulo Básico de Justicia de Catacaos conmemoraron su 25° Aniversario de su creación.

El acto protocolar contó con la presencia del presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro. En esta ocasión el discurso de orden estuvo a cargo de la jueza del Juzgado Civil de Catacaos, Jenniffer Elizabeth Atarama Rojas.

Además, durante la sesión se hizo entrega de diplomas de felicitación al personal judicial por su contribución al fortalecimiento del sistema de justicia en la jurisdicción de los distritos de Catacaos, La Unión y La Arena.

Como parte de estos actos también se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa donde quedó registrado la relación de magistrados y personal que labora actualmente en este Módulo Básico de Justicia.