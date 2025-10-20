HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Se realizó visita administrativa a los cuatros juzgados de la provincia de Sechura

El titular del Distrito Judicial de Piura, David Correa, visitó sedes de Sechura para evaluar requerimientos y mejorar el servicio de justicia en los cuatro órganos jurisdiccionales.

Durante la visita, se dialogó con magistrados y personal judicial. Fuente: Difusión.
Durante la visita, se dialogó con magistrados y personal judicial. Fuente: Difusión.

El titular del Distrito Judicial de Piura, David Fernando Correa Castro; junto a la gerente de Administración Distrital, Doris Chunga Rojas; y funcionarios de la institución, realizaron la visita administrativa a las sedes donde funcionan los cuatro órganos jurisdiccionales de la provincia de Sechura, con la finalidad de conocer los requerimientos y sugerencias que permitan la mejor del servicio de justicia.

La visita se inició en la sede donde funcionan los juzgados Penal Unipersonal y de Investigación Preparatoria, donde la comitiva se reunió con los magistrados Asdrubal Méndez Castañeda y Flor Vílchez Chapilliquen, respectivamente, así como con el personal adscrito a ambas dependencias.

Posteriormente, la autoridad judicial y los funcionarios administrativos hicieron lo propio con el personal y los magistrados José Panta Ruíz y Rául Ordinola Sernaqué, del Juzgado Civil y Juzgado de Paz Letrado, respectivamente.

Producto de este dialogo, se establecieron compromisos para fortalecer el servicio de justicia a nivel de equipos informáticos y bienes muebles, además de racionalizar la distribución del material de oficina y la asignación del personal de mantenimiento.

Del mismo modo, la gerente de Administración Distrital, destacó que a la fecha los cuatro juzgados de Sechura cuentan con un buen índice de producción jurisdiccional, lo que representa un ejemplo del compromiso de los jueces y el personal judicial.

