Piura: Juzgado de Paz Letrado de Canchaque cuenta con nueva sede judicial

Los justiciables que acuden al Juzgado de Paz Letrado de Canchaque, en la sierra de Piura, ahora cuentan con ambientes adecuados para poder acceder al servicio de justicia, beneficiando de esta manera a la población de los distritos de Canchaque, San Miguel de El Faique y Lalaquiz.

Así lo afirmó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Correa Castro, durante la ceremonia de puesta en funcionamiento de este juzgado en su nuevo local, ubicado en el Jr. Piura 116 del distrito de Canchaque.

La nueva sede, a diferencia del antiguo local, cuenta ahora con una mesa de partes ubicada en el primer piso a la que se suma una sala de espera, además se tiene ambientes para el pool de especialistas, asistentes, archivo y despacho del juez.

Cabe precisar que, este órgano jurisdiccional está a cargo del juez supernumerario Paúl Martín Gonzales Rivas, quien con el apoyo del personal judicial atiende procesos de alimentos, filiación, exoneración, aumentos, violencia familiar, faltas, entre otros.

En este acto también participaron la gerente de Administración Distrital de la Corte de Piura, Doris Chunga Rojas; el administrador encargado del Juzgado de Canchaque, Armando Aldana Tume; así como, el padre de la Parroquia San Juan Bautista y el juez de paz de Canchaque.