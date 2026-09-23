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Piura: designan a Flor de María Vílchez como jueza supernumeraria del Quinto Juzgado

La magistrada asumió el cargo tras juramentar ante el presidente de la Corte de Piura y permanecerá mientras dure la licencia de la jueza titular.

Flor de María Vílchez Chapilliquén asumió como jueza supernumeraria. Foto: difusión.
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Mediante Resolución Administrativa N.° 1451-2026-P-CSJPI-PJ, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura designó a la abogada Flor de María Vílchez Chapilliquén como jueza supernumeraria del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales de Piura.

Vílchez Chapilliquén asumió dicho cargo tras juramentar ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Corre Castro.

Puedes ver

Piura: culminan entrevistas para el programa Voluntariado Judicial 2026-II | piura | La República

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Esta designación se mantendrá mientras dure la licencia de la jueza designada en este órgano jurisdiccional, Rocía Urraca Álvarez.

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