Piura: designan a Flor de María Vílchez como jueza supernumeraria del Quinto Juzgado

Mediante Resolución Administrativa N.° 1451-2026-P-CSJPI-PJ, la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura designó a la abogada Flor de María Vílchez Chapilliquén como jueza supernumeraria del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos Aduaneros, Tributarios, de Mercado y Ambientales de Piura.

Vílchez Chapilliquén asumió dicho cargo tras juramentar ante el presidente de la Corte Superior de Justicia de Piura, David Fernando Corre Castro.

Esta designación se mantendrá mientras dure la licencia de la jueza designada en este órgano jurisdiccional, Rocía Urraca Álvarez.