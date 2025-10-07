HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato
Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      Presidente de Ecuador sale ileso de intento de asesinato      
Judicialidad

Módulo de Atención al Usuario de la Corte de Piura atendió a más de 27 mil personas

De enero a septiembre de 2025, el Módulo de Atención al Usuario (MAU) de la Corte Superior de Justicia de Piura atendió a 27,378 personas, mejorando la transparencia y eficiencia judicial.

En Piura, funcionan dos MAU: uno en la sede central y otro en Av. Fortunato Chirichigno. Fuente: Difusión.
En Piura, funcionan dos MAU: uno en la sede central y otro en Av. Fortunato Chirichigno. Fuente: Difusión.

De enero a setiembre del año 2025, el Módulo de Atención al Usuario (MAU) de la Corte Superior de Justicia de Piura, atendió a un total de 27 378 personas, promoviendo de esta manera transparencia, eficiencia y confianza en el sistema judicial.

El MAU representa una unidad estratégica dentro del Poder Judicial, tiene como misión acercar la justicia a la ciudadanía, facilitando el acceso a información clara, precisa y oportuna sobre procesos judiciales, requisitos, derechos y deberes, así como la orientación respecto a los distintos servicios que ofrece nuestro sistema judicial.

Así lo informó la jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de Piura, Jackeline Tantaleán Requena, quien también manifestó que desde la implementación del MAU, el 05 de octubre del año 2021, hasta la fecha se han atendido un total 96 537 usuarios. Es necesario destacar que, en la Corte Superior de Justicia de Piura funcionan dos Módulos de Atención al Usuario, uno de ellos está ubicado en la calle Lima 997 (sede central) y el otro en la Av. Fortunato Chirichigno N.° 120 – Piura (sede de los Juzgados de Familia).

Esto fue informado durante la actividad “Conoce tus Servicios: Activación del Módulo de Atención al Usuario de la CSJ Piura”, que se desarrolló en el marco del IV aniversario de creación del MAU.

Notas relacionadas
Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

Julio Velarde sostuvo que Perú registra “los mejores términos de intercambio de los últimos 75 años”

LEER MÁS
Bloquean carretera en Piura luego de que madre de familia perdiera la vida en accidente de tránsito

Bloquean carretera en Piura luego de que madre de familia perdiera la vida en accidente de tránsito

LEER MÁS
Juzgado de corrupción de funcionarios ordenó la ubicación y captura del comisario y los dos suboficiales de la comisaria del obrero por presunto delito de cohecho pasivo

Juzgado de corrupción de funcionarios ordenó la ubicación y captura del comisario y los dos suboficiales de la comisaria del obrero por presunto delito de cohecho pasivo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

LEER MÁS
Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

LEER MÁS
Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

LEER MÁS
Delegación de CSJAR participa de III encuentro de módulos especializados en violencia

Delegación de CSJAR participa de III encuentro de módulos especializados en violencia

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Se suspenden las clases el martes 7 por el feriado del Combate de Angamos? Esto indica el Minedu

Universitario: los partidos que le faltan al equipo de Jorge Fossati para ganar el Torneo Clausura

Mr Peet decepcionado con Alianza Lima por la inesperada derrota ante Alianza Universidad: "No puedes perder de esta manera"

Judicialidad

Segundo Juzgado Penal Colegiado impone 20 años de prisión a internos que intentaron fugar del penal de Cajamarca

Poder Judicial de Cajamarca dicta condena de 11 años de prisión por hurto agravado

Operadores de justicia se reúnen para facilitar identificación de extranjeros procesados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Paro de transportistas pone en jaque al Gobierno: indolencia de Boluarte y sus ministros agrava crisis

Julio Campos a Boluarte tras pedir no responder llamadas a extorsionadores: "Ellos no mandan saludos, mandan balas"

Rosa María Palacios critica al Gobierno ante respuesta a paro de transportistas: "Está esperando que maten a más"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025