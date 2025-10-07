Módulo de Atención al Usuario de la Corte de Piura atendió a más de 27 mil personas

De enero a setiembre del año 2025, el Módulo de Atención al Usuario (MAU) de la Corte Superior de Justicia de Piura, atendió a un total de 27 378 personas, promoviendo de esta manera transparencia, eficiencia y confianza en el sistema judicial.

El MAU representa una unidad estratégica dentro del Poder Judicial, tiene como misión acercar la justicia a la ciudadanía, facilitando el acceso a información clara, precisa y oportuna sobre procesos judiciales, requisitos, derechos y deberes, así como la orientación respecto a los distintos servicios que ofrece nuestro sistema judicial.

Así lo informó la jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de Piura, Jackeline Tantaleán Requena, quien también manifestó que desde la implementación del MAU, el 05 de octubre del año 2021, hasta la fecha se han atendido un total 96 537 usuarios. Es necesario destacar que, en la Corte Superior de Justicia de Piura funcionan dos Módulos de Atención al Usuario, uno de ellos está ubicado en la calle Lima 997 (sede central) y el otro en la Av. Fortunato Chirichigno N.° 120 – Piura (sede de los Juzgados de Familia).

Esto fue informado durante la actividad “Conoce tus Servicios: Activación del Módulo de Atención al Usuario de la CSJ Piura”, que se desarrolló en el marco del IV aniversario de creación del MAU.