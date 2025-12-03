Módulo Judicial Integrado en violencia desarrollará actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer

Se firmará un convenio para implementar el "Botón de Pánico", que mejorará la atención a víctimas de violencia. Fuente: Difusión.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte de La Libertad llevará a cabo diferentes actividades de capacitación y gestión, que permitirá fortalecer el sistema de justicia a favor de las mujeres de la región.

La administradora del módulo, Maricruz Moreno Carrión, explicó las acciones a desarrollar durante la conmemoración de este día tan importante, que significó un gran paso para conseguir la igualdad de derechos en beneficio de las mujeres.

Estos eventos iniciarán el próximo 05 de marzo, con la firma del acta de compromiso para la instalación del aplicativo “Botón de Pánico” entre esta institución judicial, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Distrital de Poroto. Este acuerdo interinstitucional garantizará la integridad de las víctimas de violencia y brindará atención oportuna a su favor.

Además, se llevará cabo una capacitación para los efectivos policiales de la zona, con la finalidad de explicarles el uso adecuado de esta herramienta, que permitirá ofrecer seguridad a las víctimas de violencia que ya cuentan con una medida protección establecida por un juez.

Asimismo, el módulo judicial en mención realizará eventos académicos virtuales y presenciales en Trujillo, Paiján y Chepén, del 05 al 07 de marzo, sobre temas como la masculinidad, el enfoque de género, la autoestima y la resiliencia, dirigidos al personal jurisdiccional, servidores administrativos, usuarias del Centro de Emergencia Mujer y de los programas sociales, así como público en general.

Por otro lado, el próximo viernes 07 de marzo, se desarrollará el proyecto “Maratón por tu bienestar, cuenta con nosotras”, una iniciativa que congrega a las trabajadoras sociales del Equipo Multidisciplinario del módulo, quienes realizarán el seguimiento a las medidas de protección dictadas en favor de las víctimas de violencia.

Finalmente, el sábado 08 de marzo, el módulo se sumarán a la Jornada Extraordinaria de Descarga Procesal Especializada en materia de familia, violencia familiar y penal, que se llevará a cabo, de ocho de la mañana a una de la tarde, de manera presencial, en su respectiva sede judicial ubicada en la urbanización California.

Cabe indicar que, la administradora del Módulo Judicial Integrado en Violencia informó que tanto los magistrados como el personal se encuentra comprometido en la lucha constante contra este flagelo, que se incrementa de manera exponencial en nuestra sociedad.