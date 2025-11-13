Corte de Lambayeque inaugura lactario institucional en sede "Óscar Burga Zamora” y fortalece su compromiso con el bienestar y la igualdad de género

La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJLA) dio un paso trascendental en el fortalecimiento del bienestar institucional y la promoción de la igualdad de género con la inauguración del Lactario Institucional en la sede del Módulo Judicial Integrado en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar “Óscar Manuel Burga Zamora”.

El evento congregó a jueces, juezas y personal administrativo, y simbolizó el compromiso de la institución con la conciliación de la vida laboral y familiar de sus trabajadoras, así como con la creación de espacios que garantizan el respeto a los derechos de las mujeres.

La jueza coordinadora del Módulo, Dra. Daysi Bravo Gamarra, ofreció las palabras de bienvenida, destacando el valor humano y simbólico del nuevo ambiente. “Aquí encontrarán un espacio de respeto, de acogida y cuidado. Agradezco el permanente impulso del señor presidente a iniciativas que fortalecen la igualdad y el bienestar institucional. Que este lactario simbolice un compromiso, no solo personal, sino institucional, con una justicia que proteja, que humanice y acompañe”, expresó.

Por su parte, la administradora del Módulo, Dra. Blanca del Pilar Cavero Laca, subrayó la relevancia demográfica y el impacto del lactario, el cual brindará servicio a 152 mujeres que laboran en la sede, de las cuales 79 se encuentran en edad fértil. La funcionaria citó estudios del Banco Mundial, destacando que la inversión en apoyo a la lactancia no solo reduce costos en salud y mejora la productividad, sino que también visibiliza el “trabajo invisible” de cuidado que realizan las mujeres.

Estas instalaciones buscan visibilizar el trabajo de cuidado y promover entornos laborales inclusivos. Fuente: Difusión.

“Con este lactario vamos a poder hacer visible toda esta realidad y promover entornos laborales seguros que van a acompañar a las mujeres en la lactancia. Apoyar la lactancia no es una opción, sino una necesidad que el Poder Judicial cumple desde el 2012, garantizando espacios dignos para nuestras madres”, enfatizó la Dra. Cavero Laca.

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Dr. César William Bravo Llaque, presidió el acto inaugural, resaltando el liderazgo de las impulsoras del proyecto y la visión humana detrás de esta iniciativa. “Esta inauguración no corresponde únicamente a una exigencia legal, sino que fundamentalmente pretende dar un servicio. Es el aspecto humano de todo esto. El Poder Judicial está reivindicando el papel de la mujer, que es un papel muy importante, trascendental”, sostuvo.

Durante su intervención, el Dr. Bravo Llaque también enfatizó la importancia de combatir las actitudes misóginas que buscan debilitar la institución, especialmente en un módulo judicial diseñado para enfrentar la violencia contra la mujer. En ese contexto, exhortó a las y los trabajadores a continuar su labor con vocación, compromiso y comunicación eficaz.

Con esta acción, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque consolida su liderazgo en la gestión del talento humano y en la promoción de la igualdad de oportunidades, fortaleciendo un ambiente laboral que valora y protege la maternidad, contribuyendo a una justicia más humana, inclusiva y comprometida con el bienestar de todas las personas que integran la institución.